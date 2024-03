Vụ 3 cây mai Cà Mau: VP Chính phủ chuyển đơn cho tỉnh giải quyết

Ngày 23-3, nguồn tin của PLO cho hay, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chuyển 6 đơn công dân để tỉnh Cà Mau giải quyết theo thẩm quyền, trong đó có vụ 3 cây mai mà PLO đã có nhiều tin bài phản ảnh. Văn bản này được Văn phòng Chính phủ ký ban hành ngày 13-3-2024.

Hơn 1 năm qua, ông Nguyên bức xúc vì vụ 3 cây mai của mình, khiếu nại tố cáo liên tục. Ảnh: TRẦN VŨ

Sáu đơn trên của các ông bà ở tỉnh Cà Mau, gồm Nguyễn Văn Hùng, ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước; Phạm Thị Mai, ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh; Nguyễn Tài Nguyên, ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau - vụ 3 cây mai; Võ Văn Lưỡng, ấp 2, xã Khánh Hoà, huyện U Minh; Đỗ Minh Kha, khóm 8, phường 8, TP. Cà Mau; Ngô Quang Sơn, ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Theo văn phòng Chính phủ, đây là những đơn công dân gửi Lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ nhưng lại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Cà Mau, nên chuyển đến UBND tỉnh Cà Mau xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Tài Nguyên, một trong 6 công dân có tên trong danh sách trên cho biết, do không phục cách giải quyết của các cơ quan chức năng ở huyện Thới Bình và một số cơ quan ở tỉnh Cà Mau nên đã gửi đến Chính phủ nhờ can thiệp chỉ đạo giải quyết vụ 3 cây mai.

Như PLO đã thông tin, ngày 19-2-2023, ông L2 ở gần nhà ông Nguyên đến bứng 3 cây mai trên đất của ông Nguyên đi bán cho người khác nhầm lúc ông Nguyên không có ở nhà. Sau đó, ông Nguyên tố giác ông L2 đã ăn trộm 3 cây mai của mình.

Công an huyện Thới Bình vào cuộc điều tra và sau đó kết luận không khởi tố vụ án, vì cho rằng ông Nguyên không chứng minh được 3 cây mai là sở hữu của mình. Ông Nguyên đã khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án đến Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình bị bác, ông khiếu nại lên Viện kiểm sát huyện Thới Bình cũng bị bác. Tiếp tục khiếu nại lên cấp tỉnh thì nhận được kết quả từ Công an tỉnh và viện kiểm sát tỉnh rằng Viện kiểm sát huyện Thới bình giải quyết là cuối cùng, không thụ lý giải quyết thêm.

Theo hồ sơ, năm 2019, ông L1, là em ruột của ông L2 bán thửa đất của mình cho ông Thạch Xuân Vũ, trên đất có 3 cây mai nhưng hai bên không có làm giấy tờ về 3 cây mai cũng như không có thoả thuận miệng. Hơn 2 năm sau, vào tháng 2-2022, ông Vũ bán thửa đất này lại cho ông Nguyên. Ông Nguyên kỹ lưỡng buộc ông Vũ làm giấy bàn giao đất và các cây cối, nhà cửa trên đất cho mình, có xác nhận của chính quyền địa phương. Ông Nguyên tiếp nhận đất, nhà cấp 4 và toàn bộ cây cối, chăm sóc được 1 năm thì bị ông L2 đến bứng đi bán khi ông Nguyên không có mặt và không hay biết.

Công an đã làm rõ, ông L2 là người bứng bán 3 cây mai nhưng được ông L1 nhờ, vì ông L1 trước đây bán đất cho ông Vũ chứ không bán mai. Ông L2 xác nhận mình có bán 3 cây được 6,5 triệu đồng. Ông Nguyên bảo từng có người trả giá 18 triệu đồng/cây nhưng mình không bán. Ba cây mai này có tuổi gần 100 năm, vòng thân gốc hơn 60cm.

Câu chuyện trên được đông đảo bạn đọc Báo PLO quan tâm bình luận, số đông cho rằng trong tình huống mua bán trên thì 3 cây mai phải thuộc về ông Nguyên, ông L2 lén đến bứng bán là trộm cấp. Tuy nhiên, Viện kiểm sát, Công an Thới Bình và một số ý kiến cho rằng không phải trộm cấp, mà chỉ là việc dân sự.

Ông Nguyên thì khẳng định sẽ khiếu nại, tố cáo, gõ cửa cơ quan thẩm quyền tới cùng để đưa vụ này ra hình sự.

