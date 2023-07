Vụ 40 năm mang thân phận bị can: Tiếp tục chờ ý kiến chỉ đạo

(PLO)- Công an tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, chỉ đạo Ban Nội chính chủ trì, họp trao đổi với liên ngành tư pháp tỉnh để thống nhất giải quyết dứt điểm.

Ngày 26-6, Pháp Luật TP.HCM đã có bài “Người mang thân phận bị can suốt 40 năm”. Bài viết phản ánh việc ông Quách Hữu Sự ở ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, Cà Mau bị bắt giam từ 40 năm trước, sau hai năm 12 ngày thì được thả ra nhưng không được nhận quyết định nào liên quan đến việc ông đã được đình chỉ hay bị đề nghị truy tố; cũng không rõ vụ án từ 40 năm trước đã được kết thúc điều tra hay chưa.

Sau bài viết, PV tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Cà Mau để làm rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm làm rõ thân phận bị can của ông Sự, kết thúc điều tra và đình chỉ vụ án.

Ngoài giấy tạm tha, không tìm thêm được gì

Công an tỉnh Cà Mau đã có văn bản trả lời PV rằng Công an huyện Đầm Dơi nhận đơn yêu cầu được minh oan của ông Sự ngày 30-3-2017. Công an huyện đã xác minh và có báo cáo về công an tỉnh trường hợp khá đặc biệt của ông Sự.

Từ đó đến nay việc giải quyết yêu cầu của ông Sự được thực hiện liên tục, qua rất nhiều cuộc họp liên ngành từ huyện đến tỉnh. Công an huyện Đầm Dơi đã lập tổ xác minh và truy tìm hồ sơ hai lần. Cả hai lần đều cho ra kết quả là “ngoài lệnh tạm tha do ông Sự cung cấp thì không còn bất kỳ hồ sơ nào liên quan”.

Cấp tỉnh cũng đã họp liên ngành tư pháp nhiều lần, đều chưa thống nhất được quan điểm. Trong văn bản trả lời PV, Công an tỉnh Cà Mau nêu rằng cái khó là không còn hồ sơ nên không xác định được vụ án có được giải quyết hay chưa, như thế nào. Từ đó mà VKS, Ban Nội chính Tỉnh ủy, TAND tỉnh, công an tỉnh thống nhất xin ý kiến các cơ quan tư pháp ở trung ương.

“Từ ngày 4-9-2019 đến 3-4-2023, liên ngành tư pháp tỉnh Cà Mau có bốn báo cáo xin ý kiến liên ngành tư pháp trung ương hướng giải quyết đơn của ông Sự. Đến nay liên ngành tư pháp trung ương chưa thống nhất quan điểm chỉ đạo giải quyết đơn của ông Sự” - văn bản của Công an tỉnh Cà Mau nêu.

Lại tiếp tục xin ý kiến

Trước đó, các cơ quan bao gồm Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp - Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao đã có các văn bản trả lời cho tỉnh Cà Mau về vụ ông Sự. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xác định được hướng giải quyết đối với yêu cầu của ông.

Theo quan điểm của VKSND Tối cao thì “việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi”. Còn theo TAND Tối cao thì “không có căn cứ để giải quyết yêu cầu bồi thường vì không có tài liệu chứng minh; vụ việc xảy ra trên 30 năm, hết thời hiệu yêu cầu bồi thường”.

Trả lời câu hỏi của PV về phương hướng tới đây đối với vụ án và đối với yêu cầu của ông Sự, Công an tỉnh Cà Mau nêu: “Công an tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, họp trao đổi với liên ngành tư pháp tỉnh Cà Mau để thống nhất giải quyết dứt điểm đơn của ông Sự”.

Như vậy đến nay, sau sáu năm nhận được đơn yêu cầu của người dân, các cơ quan tỉnh Cà Mau tuy có nhiều nỗ lực để giải quyết nhưng việc giải quyết vẫn chưa mang lại kết quả gì.

Trong khi đó, ông Sự nay đã 63 tuổi, mòn mỏi chờ được trả lại tư cách công dân bình thường. “Sức khỏe của tôi đã yếu nhiều sau hai lần bị tai biến. Tôi không thể chết đi mà vẫn còn là bị can, con cháu sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi vết tích bị can của tôi” - ông Sự nói.•

40 năm vẫn là một bị can chưa bị kết tội cũng chưa được giải oan Từ năm 2017, ông Sự gửi đơn kêu oan về việc ông bỗng dưng bị bắt tạm giam năm 1983. Ông trình bày rằng Công an huyện Đầm Dơi tình nghi ông trộm đầu máy tuốt lúa ở địa phương nên đã bắt tạm giam ông từ ngày 5-3-1983 đến 17-3-1985. Sau đó, ông được trả tự do bằng Lệnh tạm tha số 08 với lý do vụ án chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Công an huyện bắt ông nhưng không đưa cho ông bất kỳ một quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nào, hay văn bản giấy tờ gì chứng minh rằng ông có tội. Ông đã gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng trong tỉnh và cả trung ương. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn mang thân phận một bị can chưa bị kết tội cũng chưa được giải oan.

