Vụ AIC: 'Thông lệ đặc biệt' và quà nghỉ hưu ở Bắc Ninh 19/08/2024 16:21

Liên quan vụ án AIC tại Bắc Ninh, kết luận điều tra cho thấy vào các dịp lễ Tết, nhóm quan chức lãnh đạo tỉnh này nhận quà từ 2 nhóm doanh nghiệp gồm Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm công ty Lã Tuấn Hưng (cựu TGĐ Công ty Sông Hồng). Trong đó, có những món quà tri ân đặc biệt vào dịp quan chức nghỉ hưu.

Kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Văn Nhường (tên gọi khác Nguyễn Tiến Nhường), nguyên là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được giao phụ trách lĩnh vực y tế, giáo dục. Vì động cơ vụ lợi và có mối quan hệ quen biết, nể nang với Trần Văn Tuynh, cựu GĐ Ban QLDA Công trình y tế và bà Nhàn AIC, ông Nhường đã đồng ý tạo điều kiện trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế ở các bệnh viện huyện.

Bị can Nguyễn Văn Nhường, Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Quà nghỉ hưu của cựu Phó Chủ tịch tỉnh

Ông Nhường đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu để 2 nhóm công ty trên trúng thầu vi phạm quy định Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48 tỉ đồng.

Qua đó, ông Nhường được Công ty AIC tặng quà và 450 triệu đồng, được Trần Văn Tuynh đưa 300 triệu đồng từ nguồn tiền hối lộ của nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng.

Tại CQĐT, ông Nhường thừa nhận các việc làm trên là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, vì bị can Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND; bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Phó Chủ tịch UBND đã đồng thuận nên ông Nhường buộc phải đồng ý.

Theo thỏa thuận giữa Trần Văn Tuynh với nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng và nhóm bà Nhàn AIC, khi các công ty trúng thầu, được thanh toán thì sẽ chi tiền ngoài hợp đồng cho Tuynh và các lãnh đạo tỉnh, sở, ngành.

Từ năm 2015-2017, nhóm Tổng công ty Sông Hồng đã 3 lần đưa tiền cho bị can Trần Văn Tuynh, tổng số tiền là 6 tỉ đồng. Cựu GĐ Ban QLDA giữ lại 3,2 tỉ đồng và đưa cho bị can Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỉ đồng, đưa cho bị can Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế 300 triệu đồng.

Với ông Nhường, từ năm 2015-2017, bị can Tuynh nhiều lần tới phòng làm việc tặng quà cảm ơn, mỗi lần từ 10-20 triệu đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.

Đầu năm 2020, vào dịp ông Nhường chuẩn bị rời ghế Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trần Văn Tuynh đến gặp, biếu quà nghỉ hưu 200 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Nhường còn nhiều lần nhận quà từ người của Công ty AIC, tổng số 450 triệu đồng. CQĐT đề nghị truy tố ông Nhường về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tạo điều kiện cho 2 doanh nghiệp trúng thầu sai quy định, góp phần gây thiệt hại 48 tỉ đồng và qua đó hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng.

Thông lệ xin vốn để trúng thầu

Cũng liên quan việc nhận tiền hối lộ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến khai do việc xin cấp vốn từ Trung ương khó khăn, tỉnh Bắc Ninh có đề xuất thì cũng chỉ được cấp nhỏ giọt, không đủ để triển khai mua sắm thiết bị.

Trước đó, đã có thông lệ về việc đơn vị, cá nhân nào hỗ trợ tỉnh xin vốn về thì được tạo điều kiện cho trúng thầu để thực hiện dự án. Vì vậy, nhóm Công ty Lã Tuấn Hưng và nhóm bà Nhàn AIC đề xuất hỗ trợ xin vốn đổi lại được trúng thầu thì ông Chiến đồng ý.

Tiếp đó, ông Chiến chỉ đạo bị can Trần Văn Tuynh, Nguyễn Hạnh Chung báo cáo lại với 2 Phó Chủ tịch tỉnh là Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Văn Nhường để tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo tỉnh.

Từ năm 2014 đến năm 2020 vào các dịp lễ, Tết hàng năm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều mang tiền đến cám ơn cựu Bí thư Tỉnh ủy. Ông Chiến thừa nhận đã 13 lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mỗi lần từ 500 triệu đồng đến 2 tỉ đồng, tổng cộng 13 tỉ đồng.

Dịp 2-9-2020, khi ông Chiến chuẩn bị nghỉ hưu thì bà Nhàn đến nhà riêng của cựu Bí thư Tỉnh ủy chơi, thăm và đưa 1 tỉ đồng.