Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nộp tài liệu chứng minh thiệt hại hơn 43 tỉ

(PLO)- Liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều cá nhân đã chứng minh thiệt hại và yêu cầu bồi thường hàng chục tỉ đồng.

Dự kiến, ngày 21-9 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bốn đồng phạm trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), Đặng Anh Quân (giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM).

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào hai ngày 21 và 22-9, do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa.

Trước đó, ngày 31-5, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề. Trong đó, làm rõ vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Phương Hằng) có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng hay không; làm rõ hành vi của những người bị truy tố có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác không; yêu cầu 10 cá nhân tố cáo bà Hằng cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại theo yêu cầu bồi thường.

Theo cáo trạng mới nhất, kết quả điều tra xác định các bị can đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, vi phạm điểm a,b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 47 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013, đã xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi này chỉ xử lý một tội danh (đã khởi tố, truy tố) nên không có căn cứ xử lý tội làm nhục người khác và vu khống.

Về yêu cầu chứng minh thiệt hại, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) chưa cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại vật chất.

Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh thiệt hại về tinh thần và chỉ chứng minh được một đơn thuốc có nội dung rối loạn lo âu và rối loạn giấc ngủ.

Vợ chồng Lê Công Vinh và Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất 30,9 tỉ đồng, tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng và đã cung cấp tài liệu để chứng minh thiệt hại.

Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) yêu cầu bồi thường hơn 43 tỉ đồng và đã cung cấp tài liệu để chứng minh thiệt hại.

Các ông, bà Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Đức Hiển, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường về vật chất, tinh thần.

Các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án; còn bị can Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường.

Trong ngày 6-9, TAND TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiến nghị từ người đại diện theo uỷ quyền của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng là bị hại thay vì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tương tự, bà Lê Thị Giàu, bà Đinh Thị Lan, luật sư bảo vệ cho ca sĩ Vy Oanh, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển cũng đã gửi đơn kiến nghị đến toà về việc xác định lại tư cách tố tụng là bị hại thay vì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

SONG MAI