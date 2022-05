Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh chết: Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố tội giết người với khung hình phạt đến tử hình

Chiều 4-5, nguồn tin PLO xác nhận VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng và truy tố hai bị can trong vụ bé gái NTVA tám tuổi bị bạo hành, đánh đến tử vong tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh ra tòa để xét xử.

VKS đang tiến hành tống đạt cáo trạng cho hai bị can trong vụ án. Theo đó, VKS truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ Gia Lai) về tội giết người theo các điểm b, n, q khoản 1 Điều 123 BLHS và tội hành hạ người khác theo điểm a khoản 2 Điều 140 BLHS.

Ở tội danh giết người Trang bị truy tố với các tình tiết giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình.

Ba cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ ở quận 1) bị truy tố về tội hành hạ người khác tương tự như Trang và che giấu tội phạm theo điểm b, khoản 1, điều 389, BLHS.

Hồ sơ thể hiện trong thời gian sinh sống cùng cháu NTVA, Trang biết cháu chỉ là trẻ em mới 8 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất, hoàn toàn phụ thuộc vào Trang và Thái.

Tuy nhiên, Trang vẫn nhiều lần dùng tay, chân, dùng roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ cháu NTVA. Trang bắt cháu NTVA cởi quần áo, giơ hai tay lên cao quỳ gối học, chui vào chuồng chó, vừa đánh vừa chửi mắng cháu... Hành vi lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã để lại những đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần cho cháu.

Hành vi của Trang đã cấu thành tội hành hạ người khác. Thái là người cha, phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ cháu NTVA nhưng khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ đã không can ngăn còn tham gia chửi mắng, đánh cháu NTVA. Hành vi của Thái là đồng phạm với Trang về tội hành hạ người khác.

Vào ngày 22-12-2021, Trang sử dụng cây gỗ tròn (dài 90cm, đường kính rộng 2,2cm) là hung khí nguy hiểm. Đồng thời dùng tay, chân đánh đập liên tục lên cơ thể của cháu NTVA trong khoảng thời gian 4 giờ liên tiếp làm cho An tử vong.

Quá trình điều tra, Trang khai đánh cháu NTVA là do cháu học bài không tốt. Tuy nhiên, lời khai này là gian dối. Do kết quả xác minh tại trường học, làm việc với giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu đều thể hiện cháu NTVA ngoan ngoãn, tiếp thu bài nhanh. Dữ liệu camera thể hiện có nhiều lần Trang đánh cháu NTVA không phải trong lúc cháu An học bài và đánh vì những lý do vô lý, viện cớ để đánh cháu.

Ngoài ra, kết quả điều tra thể hiện Thái không muốn có con với Trang, gia đình Thái không chấp nhận Trang. Vì thế, bản thân Trang rất ghen tức với mẹ ruột cháu NTVA, từng đến nhà cấm mẹ ruột gặp cháu NTVA, tự vào tài khoản Facebook của Thái xóa tất cả hình ảnh có mặt vợ cũ.

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho hành vi của Trang tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý. Hành vi của Thái cấu thành tội che giấu tội phạm.