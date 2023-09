Vụ cảnh sát bắt giám đốc công ty bất động sản ở Đồng Nai: Khởi tố ‘ông trùm’ đứng sau

(PLO)- Công an Đồng Nai khởi tố bị can là chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản.

(PLO)- Ngày 16 -9, liên quan vụ hàng trăm cảnh sát vây bắt giám đốc công ty bất động sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ ở quận 2, TP.HCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, đến nay Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam 23 bị can liên quan đến Công ty Lộc Phúc (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) lập dự án “ma” tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom) nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Bị can Huỳnh Hữu Tường. Ảnh CA.

Theo lời khai, Tường chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty, nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng đã thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng Giám đốc Công ty.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân đến Công an tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.



Như PLO đã đưa tin, sáng 31-8, hàng trăm cảnh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom bao vây bắt quả tang Nguyễn Văn An (Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng 185 người liên quan và đưa về trụ sở công an làm rõ.

Trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty.

Qua điều tra, công ty này đã tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới. Sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2-3 tỉ đồng.

Khi đến khu đất, công ty dựng sẵn bản vẽ, tiếp tục cho hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm, thúc ép nạn nhân đặt cọc. Nhóm chim mồi sẽ đề nghị góp tiền với khách hàng đặt cọc những lô đất giá trị càng cao để được nhận chiết khấu càng nhiều.

Bước đầu số tiền công ty bất động sản thu lời bất chính mỗi tháng từ các khách hàng là hàng chục tỉ đồng.

Vũ Hội