Các thủ đoạn lừa khách hàng của công ty bất động sản Lộc Phúc tại Đồng Nai

(PLO)- Người của công ty sẽ làm “chim mồi” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất giá trị càng cao thì sẽ hưởng ‘chiết khấu’ càng nhiều.

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 22 bị can liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (gọi tắt Công ty Lộc Phúc, quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong các bị can bị bắt tạm giam có Nguyễn Văn An (27 tuổi) Tổng giám đốc ty.

Thuê người để làm 'chim mồi'

Sáng 31- 8, sau một thời gian theo dõi khi phát hiện nhóm người của Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nên Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với nhiều đơn vị công an tỉnh và Công an huyện Trảng Bom với hàng trăm cảnh sát bao vây bắt quả tang Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan đang bán đất dự án “ma”.

Qua sàng lọc công an xác định trong tổng số người ở dự án có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng làm "chim mồi" và 43 khách hàng của.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác công an Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở Công ty, niêm phong, thu giữ nhiều thùng tài liệu, máy tính, thiết bị điện tử, tiền mặt, vàng....

Qua điều tra ban đầu, công an xác định khoảng giữa năm 2022, Công ty này bắt đầu tổ chức bán đất ở một số dự án “ma” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa nạn nhân “sập bẫy”, công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm làm nhân viên cấp dưới.

Sau đó những người này được hướng dẫn vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp chụp ảnh, đăng trên website của Công ty và một số trang mạng bất động sản để giới thiệu bán. Nhiều người có nhu cầu mua nhà ở đã tìm và liên hệ với công ty.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TP.HCM thì người của công ty sẽ hẹn đến một quán cà phê đã định trước rồi đưa lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị ép buộc phải đi xem đất tại các dự án "ma”.

Khi trên xe ô tô một số “chim mồi” là người công ty sẽ tiếp cận khách hàng trên xe giả khách mua bất động sản để dụ dỗ người mua cùng tham gia giao dịch. Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ rồi cho hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc.

Đặc biệt, nhóm này cho người của công ty làm “chim mồi” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất giá trị càng cao thì sẽ hưởng ‘chiết khấu’ càng nhiều. Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối.

Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ bỏ sim rác và chặn số liên lạc.

‘Đánh’ tâm lý ‘con mồi’

Là một trong những nạn nhân bị “sập bẫy”, chị NTTM (ngụ quận 8, TP.HCM) cho biết, chị có nhu cầu mua nhà đã vào trang mạng xã hội tìm kiếm. Sau đó liên hệ với công ty thì gặp được một người giới thiệu tên Ly gửi hình ảnh căn nhà và hẹn để đi coi nhà và được công ty tặng quà.

“Khi gặp người tên Ly đưa tôi gặp nhóm khác yêu cầu lên xe ô tô 52 chỗ đi quận 7 xem nhà. Lúc lên xe ô tô kéo rèm xe che kín bít bùng không nhìn thấy đường nên khi xe chạy xuống huyện Trảng Bom. Tại đây tôi thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện. Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều khách coi và bắt tôi đặt cọc 15 triệu để chiều về công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà…”, chị M kể lại.

Tương tự vợ chồng chị T, ngụ TP Thủ Đức cũng bị nhóm này đưa xuống huyện Trảng Bom để xem đất dự án. Nghi ngờ nên chị T hỏi những người đi cùng (thực chất là người của công ty giả là khách mua) đều khẳng định không bị lừa, còn lên tiếng đã mua rồi.

Sau đó, những người khác nói chị T chuyển 100 triệu đồng để mua nhà sẽ nhận phiếu ưu đãi, rồi sẽ có người giới thiệu bán lại ngay cho người khác lấy 300 triệu. Vì nhân viên đông quá, cứ hô hét nói không sao đâu nên chị T đã làm theo.

Theo cơ quan điều tra, từ giữa năm 2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu triển khai các dự án “ma” tại một số địa phương và bắt đầu quảng bá rầm rộ và lừa bán cho khoảng 60 người, thu số tiền hơn 70 tỉ đồng.

VŨ HỘI