(PLO)- Công an đã khởi tố thêm 6 người liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến 56 tử vong ở Hà Nội, trong số này có người là cán bộ và là công an.

Ngày 31-1, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 6 người liên trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tháng 9-2023 khiến 56 người tử vong.

Trong những người bị khởi tố, có thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Các bị can bị cáo buộc về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 27-12-2023, trả lời bên lề buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tháng 9.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vụ án vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội còn được điều tra ở giai đoạn sau.

Toàn chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong hồi tháng 9-2023. Ảnh PHI HÙNG

Khi đó, cơ quan điều tra sẽ phải khởi tố thêm ở lĩnh vực liên quan quản lý Nhà nước. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, gần đây Công an Hà Nội đã triệu tập tất cả cá nhân liên quan đến vụ hỏa hoạn để điều tra làm rõ dấu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm.

Trong đó, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số giai đoạn, bắt đầu từ thời kỳ xây dựng chung cư mini này. Tiếp đến, là việc để cho công trình xảy ra vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Đề cập đến vấn đề tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý chung cư Khương Hạ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định hiện chưa phát hiện ra dấu hiệu vi phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng thông tin, cơ quan điều tra đã triệu tập tất cả cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến công trình xảy ra hỏa hoạn.

Qua đó, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm hành vi của một số giai đoạn, bắt đầu từ thời kỳ xây dựng chung cư mini này. Tiếp đó, giai đoạn hai là việc để cho công trình xảy ra vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Khoảng 23h30 ngày 12-9, chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ bốc cháy. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. Tối 13-9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, ngay trong ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ chung cư nói trên).

PHI HÙNG