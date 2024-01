Vụ Trịnh Văn Quyết: Thêm 22 người bị khởi tố

Ngày 31-1, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan ông Trịnh Văn Quyết.

Vụ án này xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Cụ thể, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 người nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này giúp sức cho ông Quyết thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

22 bị can này gồm: Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros; Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros;

Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);

Đàm Mai Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros; Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;

Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC; Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;

Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros; Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; Lê Tân Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC; Trịnh Tuân, nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land;

Đặng Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC;

Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;

Trương Văn Tài, Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết); Nguyễn Bình Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Nguyễn Minh Điểm, nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS;

Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết); Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội; Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được VKSNDTC (Vụ 5) phê chuẩn.

PHI HÙNG