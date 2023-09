Tại Hải Phòng, chiều 14-9, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đến thăm viếng, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân, gồm em Vũ Bảo Phương, 19 tuổi, ở quận Hải An và em Nguyễn Yến Nhi, 19 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng (áo trắng, thứ 3 từ trái sang) thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân ở quận Hải An

Tại gia đình các nạn nhân, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Cường bày tỏ cảm thông và sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát đau thương của các gia đình, động viên và mong muốn thân nhân của các nạn nhân bị tử vong sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Cường cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, tổ chức hậu sự và hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt kịp thời.

Tại các gia đình nạn nhân bị tử vong, Hải Phòng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong số kinh phí là 10 triệu đồng.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng (thứ 2 từ phải sang) thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân ở huyện An Dương

Theo thống kê, Hải Phòng có bốn nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội tối hôm 12-9, rạng sáng ngày 13-9. Ngoài gia đình hai nạn nhân lãnh đạo Hải Phòng trực tiếp đến thăm viếng, còn có hai nạn nhân khác là hai anh em ruột trong cùng một gia đình ở quận Lê Chân. Người anh 26 tuổi, người em 20 tuổi. Lãnh đạo các quận, huyện, tổ chức xã hội trên địa bàn các quận, huyện cũng đã đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình.

Tại Thái Bình, sáng 14-9, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình các nạn nhân.

Tính đến ngày 14-9, có 4 nạn nhân ở tỉnh Thái Bình bị thiệt mạng trong vụ cháy gồm: em Phạm Thị Thủy, 27 tuổi, ở xã Minh Quang, huyện Vũ Thư; em Mai Thị Yến Nhi, 19 tuổi, em Nguyễn Anh Đức, 21 tuổi cùng xã Tây Lương, huyện Tiền Hải và em Nguyễn Kim Oanh, 24 tuổi, xã An Vũ. huyện Quỳnh Phụ.

Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (bên phải) thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân ở xã Tây Lương, huyện Tiền Hải

Tại những nơi đến thăm, ông Hoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu trong vụ cháy vừa qua và mong các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng số tiền 20 triệu đồng.

Tại Hải Dương, tính đến ngày 14-9, có 2 nạn nhân ở Hải Dương thiệt mạng trong vụ cháy, gồm 1 nam thanh niên 26 tuổi ở TP Hải Dương và 1 nữ 27 tuổi ở xã Hưng Long, huyện Ninh Giang.

Để kịp thời hỗ trợ, động viên, thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân người bị nạn trong vụ hỏa hoạn nêu trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan rà soát các đối tượng thuộc địa bàn quản lý, thông tin về các trường hợp người bị thương nặng hoặc hộ gia đình có người tử vong trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở Hà Nội. Đồng thời kịp thời thực hiện hỗ trợ chi phí điều trị đối với người bị thương nặng, hỗ trợ chi phí mai táng đối người tử vong trong vụ hỏa hoạn theo quy định

NGỌC SƠN