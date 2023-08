Vụ cháy làm 3 chiến sỹ PCCC hy sinh: Phạt chủ quán karaoke 10 năm tù

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của chủ quán karaoke gây hậu quả khôn lường, xâm phạm tính mạng sức khỏe của người khác, cần mức án nghiêm minh để răn đe, giáo dục nên tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Chiều 7-8, sau một ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke ISIS mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Phải có mức án nghiêm minh để giáo dục và răn đe

Theo HĐXX, bị cáo là người trưởng thành có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo biết quán karaoke phải được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy mới đủ một trong các điều kiện để hoạt động.

Thực tế, bị cáo đã gửi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, khi chưa được cấp phép, bị cáo vẫn cố tình hoạt động kinh doanh.

Trưa ngày 1-8-2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa tại phòng hát 702 thuộc tầng 7 làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến cháy toàn bộ quán Karoke ISIS.

Quá trình chữa cháy và cứu nạn tại quán Karaoke ISIS, các anh Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã bị tử vong tại hiện trường.

Hành vi của Hùng phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn thừa nhận, ăn năn hối cải về hành vi của mình.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng xâm phạm quy định Nhà nước về PCCC, xâm phạm tính mạng sức khỏe công dân, gây hậu quả khôn lường.

Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện, do đó phải có mức án nghiêm minh để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, bị cáo từng bị xử phạt hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo HĐXX, dù đã được xóa án tích nhưng cũng thể hiện bị cáo có nhân thân xấu.

Tuy nhiên, bị cáo ăn năn hối cải, tích cực bồi thường, bố bị cáo tham gia quân đội, bị nhiễm chất độc màu da cam.

Trên cơ sở đánh giá tình chất mức độ hành vi phạm tội, hậu quả, nhân thân của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm tù.

Bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân là 180 triệu đồng

Về phần bồi thường, khi ba chiến sỹ hy sinh, Công an quận Cầu Giấy và Công an Hà Nội đã hỗ trợ thực hiện mai táng với chi phí 334 triệu đồng. Do hai đơn vị này không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên HĐXX không xem xét.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tang lễ, gia đình các nạn nhận phải chi phí các khoản khác. Trên cơ sở đề nghị của các gia đình và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX buộc bị cáo phải chi trả chi phí mai táng cho mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Ngoài ra, về tổn thất tinh thần, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân là 180 triệu đồng, tương đương với 100 tháng lương cơ sở.

Trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo đã bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân là 130 triệu đồng. Đối trừ với trách nhiệm, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình anh Quân 100 triệu đồng, gia đình anh Phúc 100 triệu đồng.

Riêng gia đình anh Việt trình bày mới được bồi thường 100 triệu đồng chứ không phải 130 triệu đồng. Do đó, HĐXX buộc bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình anh Việt 130 triệu đồng.

Về nghĩa vụ cấp dưỡng, HĐXX buộc bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ anh Quân đến khi mất, cấp dưỡng cho con anh Quân đến khi đủ 18 tuổi, mức cấp dưỡng là 2 triệu đồng/tháng cho mỗi người.

Lời sau cùng, bị cáo Hùng xin lỗi các gia đình nạn nhân và xin HĐXX khoan hồng cho bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời và trả nợ.

