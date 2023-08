Xét xử vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ chữa cháy hi sinh

(PLO)- Chủ quán karaoke bị xét xử về tội vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy, khung hình phạt 7-12 năm tù.

Ngày 7-8, TAND Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Duy Hùng về tội vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy, theo khoản 3 Điều 313 BLHS

Chưa được cấp phép vẫn kinh doanh

Ngày 19-3-2018, Phạm Duy Hùng mua lại cơ sở kinh doanh hoạt động Karaoke ISIS tại căn nhà số 231, phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) gồm 6 tầng và 1 tum của anh Nguyễn Duy Trung để hoạt động kinh doanh Karaoke.

Hùng sử dụng 9 phòng từ tầng 2 đến tầng 6 của ngôi nhà để làm phòng hát karaoke. Đến tháng 2-2022, Hùng đã thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ cho việc kinh doanh hát karaoke mà không thông báo chính quyền địa phương.

Việc sửa chữa, cơi nới, cải tạo đến hết tháng 4-2022 là hoàn thiện.

Từ ngày 1-5-2022, Hùng bắt đầu sử dụng phòng 702 vào làm phòng hát, còn phòng 701 Hùng tạm thời sử dụng làm nhà kho.

Bị cáo biết quán karaoke thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy mới đủ một trong các điều kiện để hoạt động.

Dù vậy, trong khi đang làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, bị cáo vẫn tiếp tục cho quán hoạt động kinh doanh. Thời gian khách hát thường bắt đầu từ 11 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Khoảng 13 giờ ngày 1-8-2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa tại phòng hát 702 thuộc tầng 7 làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến cháy toàn bộ quán Karoke ISIS.

3 chiến sĩ tử nạn

Khi Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo cháy, lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ đạo Đội CSPCC và CHCN, Công an Cầu Giấy và lực lượng liên quan đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Ca trực chữa cháy gồm 2 xe chữa cháy và 12 chiến sĩ. Khi đến hiện trường, 2 chiến sĩ được phân công vào trinh sát hiện trường đám cháy, tìm kiếm người mắc kẹt, một số chiến sĩ triển khai đường vòi chữa cháy, một chiến sĩ được giao giao trinh sát các nhà bên cạnh để tìm lối tiếp cận khác.

Khi 2 chiến sĩ đeo mặt nạ cách ly, phòng chống độc, bình dưỡng khí vào sảnh của quán thì thấy nhân viên đang tập trung ở sảnh. 2 chiến sĩ tiếp tục lên tầng 5 xem còn ai mắc kẹt không nhưng đến tầng 5 thì khói tràn xuống, không thể đi tiếp, bình dưỡng khí sắp hết nên phải xuống để thay người.

Lúc này, anh Đặng Hoàng Quân yêu cầu chi viện thêm xe và lực lượng chữa cháy. Sau đó, anh Quân và các anh Đỗ Đức Việt và anh Nguyễn Đình Phúc tiếp tục vác vòi phun nước lên tầng 4 của tòa nhà để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Tuy nhiên, do bị vật liệu rơi xuống chặn cầu thang, bịt lối thoát làm cả 3 người mắc kẹt tại tầng 4. Đến 14h10 cùng ngày, Tổ công tác mất liên lạc bộ đàm với 3 người.

Đội chữa cháy tập trung cán bộ triển khai đội hình lên chữa cháy để tìm người. Đến 15 giờ 30, đám cháy được khống chế, toàn bộ nhân viên trong quán được cứu hộ, cứu nạn.

Đến 16 giờ, Tổ công tác đưa được thi thể 3 chiến sĩ ra khỏi hiện trường. Giám định kết luận 3 chiến sĩ tử vong do ngạt khí CO.

0 giờ 30 ngày hôm sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hậu quả vụ cháy làm 3 chiến sĩ hy sinh tại hiện trường và làm hư hỏng đồ vật tài sản của quán karaoke.

Sau đó, Phạm Duy Hùng bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

BÙI TRANG