Vụ chạy ngược chiều rồi đâm người ở Gò Vấp: Nạn nhân đã tử vong

(PLO)- Đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền giao dịch hơn 300 triệu đồng/ngày vừa bị Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) triệt phá.

(PLO)- Công an TP. Nam Định vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. bắt giữ năm người với tổng số tiền đánh bạc 561.000 USD.

12/05/2022 17:51

(PLO)- Liên quan đến vụ việc ở “Tịnh thất bồng lai”, Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, chủ khu đất nơi có tịnh thất.