Vụ Công ty bị làm khó khi xin làm dự án ở Phú Quốc: UBND tỉnh chỉ đạo phải trả lời cho báo chí

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc là đầu mối phối hợp với Sở TN&MT tỉnh, UBND TP Phú Quốc, có văn bản trả lời theo thẩm quyền, báo cáo trước ngày 15-10.

Liên quan đến vụ việc công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (phường An Thới, TP Phú Quốc) nhiều năm nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án nhưng chưa có kết quả, ngày 3-10 vừa qua UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản số 7749 gửi Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Lâm Minh Thành.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý khu Kinh tế Phú Quốc khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo trước đó tại Công văn số 5135. Tại Công văn này Chủ tịch UBND tỉnh, giao Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chủ trì (là đầu mối tổng hợp) phối hợp với Sở TN&MT tỉnh, UBND TP Phú Quốc rà soát, có văn bản trả lời theo thẩm quyền, báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 15-10.

Trước đó ngày 13-5-2020 Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang có Văn bản 2783 gửi Sở TN&MT đề nghị xem xét, kiểm tra vị trí khu đất 12,5 ha của Công ty xin chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, đến nay cơ quan này vẫn chưa có trả lời cụ thể, trong khi theo bà Giang Lệ Phương (Giám đốc Công ty Xuân Phúc) thực tế đất quốc phòng nằm ở vị trí khác không liên quan đến khu đất 12,5 ha bà xin đầu tư.

Liên tục trong năm 2020 và 2021 Văn phòng chính phủ đã có tổng cộng 6 văn bản chuyển đơn và yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết khiếu nại của bà Phương và báo cáo kết quả trước ngày 15-8-2021, nhưng đến nay cũng chưa rõ.

Một diễn biến khác liên quan, bà Giang Lệ Phương có nhiều đơn gửi cơ quan chức năng trong đó có tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang, phản ánh tình trạng một số đối tượng ngang nhiên bao chiếm đất công (do UBND phường An Thới quản lý), và đất rừng (do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý) trong đó có phần đất bà xin đầu tư dự án, để sử dụng riêng.

Thậm chí các đối tượng này còn cho xe cuốc vào san ủi để làm đường bê tông vào khu đất lấn chiếm, nhưng việc xử lý của chính quyền sở tại chưa dứt khoát.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên PLO ngày 20-9 tại khu vực 5,2 ha đất do UBND phường An Thới quản lý tại bãi Khem có con đường đất mở trái phép (phá rừng để làm đường) được rải đá dăm để tiếp tục làm đường kiên cố.

Trước đó, vào thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 7-2022 tại đây có nhiều người lạ mặt cùng máy móc, xe quốc vào ủi đất làm đường bê tông kiên cố. Nhiều cây rừng bị chặt hạ, vết tích tại khu vực cây rừng bị chặt gốc cây đang bắn chồi non, nhiều xác cây, vỏ cây khô xung quanh.

Trong khi trao đổi với PLO đại diện UBND phường An Thới cho biết, sẽ xử lý các trường hợp bao chiếm, chặt phá rừng trái phép tại các khu đất công thuộc quản lý của phường. Trong địa phận quản lý của phường xét thấy khu vực nào là điểm nóng về lấn chiếm đất, chặt phá rừng UBND phường sẽ thông báo tới tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh để cùng phối hợp xử lý. Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế thì tình hình bao chiếm đất rừng vẫn xảy ra.

Như PLO đã phản ánh, tháng 10-2018, Công ty Xuân Phúc Phú Quốc có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu quý hiếm, kết hợp du lịch sinh thái, với quy mô 12,5 ha tại khu vực bãi Khem, khu phố 6, phường An Thới. Tuy nhiên, từ đó đến nay Công ty chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về việc khu đất xin làm dự án có nằm trong đất quốc phòng hay không.

UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo gửi Sở TN&MT đề nghị kiểm tra trả lời cho doanh nghiệp tuy nhiên sự việc vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi đó theo Tờ trình 564 ngày 10-12-2018 của Sở NN&PTNT tỉnh thì khu đất mà Công ty xin đầu tư dự án là phù hợp. Tờ trình căn cứ vào Quyết định số 868 ngày 17-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030) thể hiện khu đất xin đầu tư dự án được quy hoạch là đất thương mại - du lịch (phục vụ du lịch).

Từng trả lời trên PLO ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết vào thời điểm tháng 4-2022, khi tổ công tác thuộc đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp đến Phú Quốc giám sát thì xác định phần đất mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin đầu tư dự án không có đất quốc phòng.

HỮU ĐĂNG-KIÊN CƯỜNG