Vụ Công ty Xuân Phúc gặp khó xin làm dự án ở Phú Quốc: Xử nghiêm việc bao chiếm đất rừng

Ngày 9-7 PLO từng phản ánh việc công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (phường An Thới, TP Phú Quốc) đã nhiều năm liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng của TP Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang để xin chủ trương đầu tư dự án viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu quý hiếm, kết hợp du lịch sinh thái, nhưng chưa có kết quả.

Khu vực công ty xin đầu tư thuộc bãi Khem, khu phố 6, phường An Thới. Quy mô dự án xin đầu tư là 12,5 ha trong đó có 3,87 ha đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc (nay là Vườn quốc gia Phú Quốc) quản lý; 5,2 ha đất do UBND phường An Thới quản lý; 3,43 ha là đất của gia đình bà Giang Lệ Phương (đại diện pháp luật của Công ty Xuân Phúc).

Tuy nhiên theo đơn phản ánh của bà Phương cùng các hộ dân khu vực bãi Khem gửi cơ quan chức năng, thì tại hai khu đất do Vườn Quốc gia Phú Quốc và UBND phường An Thới quản lý, có tình trạng nhiều người lạ ngang nhiên đến chặt phá cây rừng, bao chiếm đất công.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực này tại hai thời điểm là cuối tháng 5 và đầu tháng 7 thấy có sự xuất hiện của xe quốc vào ủi đất làm đường đi (đường đi được đổ tông kiên cố). Nhiều cây rừng bị chặt hạ, vết tích tại khu vực cây rừng bị chặt gốc cây đang bắn chồi non, nhiều xác cây, vỏ cây khô xung quanh.

Tại thời điểm PV quay lại vào đầu tháng 8 thì thấy khu vực phá rừng đã được cái đối tượng di chuyển sâu vào bên trong rừng (phải di chuyển gần một giờ đồng hồ mới có thể tiếp cận được). Việc này được cho là nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 3-8 trao đổi với PLO ông Trần Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND phường An Thới đã uỷ quyền cho công chức địa chính để cung cấp thông tin cho báo. Theo đó, cán bộ địa chính cho biết cách đây hai tháng UBND phường đã đến khu đất 5,2 ha để cưỡng chế, phá dỡ đường bê tông tự ý xây dựng trái phép và đã lập biên bản ghi nhận sự việc.

Cũng theo vị cán bộ địa chính, mới đây lực lượng của UBND phường tiếp tục xuống khu vực bãi Khem để cưỡng chế phá dỡ hai căn nhà cấp 4, phá dỡ tường rào của các hộ dân xây trái phép nhằm bao chiếm đất.

Đại diện UBND phường nói: “Quan điểm của UBND phường là kiên quyết xử lý các trường hợp bao chiếm, chặt phá rừng trái phép tại các khu đất công thuộc quản lý của phường. Hiện UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Trong địa phận quản lý của mình xét thấy khu vực nào là điểm nóng về lấn chiếm đất, chặt phá rừng UBND phường sẽ thông báo tới tổ công tác để cùng phối hợp ra quân xử lý mạnh”.

Cùng ngày 3-8 PV đã liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Vườn Quốc gia Phú Quốc để tìm hiểu thông tin về việc xử lý và biện pháp sắp tới để bảo vệ diện tích đất rừng phòng hộ tại bãi Khem mà đơn vị này đang quản lý. Tuy nhiên một cán bộ tại đây cho biết Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc đi họp và nói PV để lại thông tin và sẽ trả lời sau.

Trước đó, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc, Nguyễn Văn Tiệp đã có văn bản hồi đáp với PLO về tình hình đất rừng phòng hộ tại khu vực bãi Khem. Cụ thể, cơ quan này đã phát hiện hai vụ vi phạm tại khu vực diện tích 3,8 ha và đều đã lập biên bản, đang tiếp tục xác minh để xử lý theo pháp luật.

Cụ thể, ngày 5-6, đội quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với phường An Thới kiểm tra tại tiểu khu 81 rừng phòng hộ (núi Bãi Sao), phát hiện việc phát dọn dây leo, cây bụi với diện tích 6.174 m2 (là rừng phòng hộ, đang trồng cây tràm bông vàng cao 3-12 m). Tiếp đó, ngày 10-6, cũng tại khu vực này tổ kiểm tra liên ngành phát hiện hành vi tương tự tác động tới diện tích 6.464 m2 rừng phòng hộ.