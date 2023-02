Vụ cựu chủ tịch xã cố ý làm trái: Khởi tố thủ quỹ và kế toán

(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố kế toán và thủ quỹ để điều tra về hành vi giúp sức chủ tịch xã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 184 triệu đồng.

Trưa 8-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố hai bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1, điều 165, BLHS năm 1999.

Đó là bị can Lại Thị Mây, cựu kế toán và Nguyễn Thị Quế, cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ UBND xã Ya Tờ Mốt.

“Các quyết định này đã được VKSND huyện Ea Súp phê chuẩn” – vị lãnh đạo này cho hay.

Hồi tháng 12-2022, TAND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Quảng, cựu Chủ tịch xã Ya Tờ Mốt về tội danh trên.

HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đồng thời kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố Lại Thị Mây và Nguyễn Thị Quế để làm rõ hành vi đồng phạm với bị cáo Quảng.

Cụ thể, hai người này có hành vi giúp sức cho Quảng thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại hơn 184 triệu đồng.

Vụ án này đã kéo dài hơn năm năm với năm bản kết luận điều tra và năm bản cáo trạng truy tố được ban hành. Mỗi kết luận và cáo trạng đều cho ra số tiền gây thiệt hại khác nhau.

Cụ thể, ông Quảng từng bị khởi tố vì đã lập khống, duyệt, ký chi thanh toán các chứng từ không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 333 triệu đồng (năm 2018 và 2019).

Sau đó, VKS đã rút truy cứu trách nhiệm của bị cáo đối với khoản tiền hơn 141 triệu đồng tiền xuất toán năm 2012 để truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 165 BLHS. TAND huyện Ea Súp tuyên phạt bị cáo Quảng 18 tháng tù.

Cuối năm 2020, TAND tỉnh Đắk Lắk xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Cáo trạng sau đó kết luận ông Quảng gây thiệt hại hơn 184 triệu đồng.

Đại diện VKSND tỉnh cho rằng vụ án còn nhiều điểm chưa được làm rõ, cần hủy án để điều tra lại, trong đó, cần làm rõ số tiền trên 184 triệu đồng, xem xét trách nhiệm của kế toán, thủ quỹ UBND xã Ya Tờ Mốt...

Ngày 9-12, TAND huyện Ea Súp hoãn xét xử vụ án này vì luật sư bào chữa cho bị cáo xin vắng mặt và có đơn xin hoãn.

Theo đó, VKSND huyện Ea súp truy tố bị cáo Quảng gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 129 triệu đồng.

VŨ LONG