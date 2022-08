Vụ cựu thủ tướng Abe bị ám sát: Giám đốc Cảnh sát quốc gia Nhật từ chức

Kênh Channel News Asia đưa tin rằng ngày 25-8, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Nhật (NPA) - ông Itaru Nakamura thông báo từ chức để nhận trách nhiệm để xảy ra việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát hồi tháng trước.

Quyết định của ông Nakamura được đưa ra sau khi một cuộc điều tra xác nhận đã có những lỗ hổng trong quy trình an ninh dẫn đến việc cựu thủ tướng Abe bị ám sát.

Ông Nakamura thừa nhận với truyền thông rằng “đã tồn tại những thiếu sót trong kế hoạch an ninh và đánh giá rủi ro”.

“Căn nguyên của vấn đề nằm ở những hạn chế đã tồn tại từ lâu trong hệ thống. Chỉ có cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh thôi là chưa đủ” - ông thừa nhận.

Ông Nakamura cho biết ông sẽ nhận trách nhiệm về sự việc đã xảy ra và sẽ từ chức Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Nhật.

Ông nói rằng "chúng tôi đã quyết định cải tổ nhân sự và bắt đầu trở lại với nhiệm vụ an ninh của mình. Đó là lý do tại sao tôi đệ đơn từ chức lên Ủy ban An toàn Công cộng Nhật”.

Cựu Thủ tướng Abe bị ám sát vào ngày 8-7 trong lúc đang phát biểu tại thành phố Nara (Nhật).

Nghi phạm ám sát ông Abe bị bắt giữ tại hiện trường. Nghi phạm nhắm vào ông Abe vì cho rằng ông có liên hệ với Giáo hội Thống nhất.

Ông Abe là chính trị gia nổi tiếng hàng đầu và là người giữ chức thủ tướng thời gian lâu nhất của Nhật.

Công tác đảm bảo an ninh cho cựu thủ tướng khi ông đang phát biểu trên đường phố được đánh giá là khá lỏng lẻo.

Các quan chức Nhật, bao gồm cả Thủ tướng Fumio Kishida đã thừa nhận những sai sót trong công tác an ninh tại sự kiện mà cựu thủ tướng Abe phát biểu ngày 8-7.