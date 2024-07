Vụ "Đánh gãy chân ông thợ hồ": Khởi tố thêm 2 bị can dù không nhận tội 26/07/2024 13:51

Ngày 24-7, ông Nguyễn Văn Châu (sinh năm 1968, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM mời lên làm việc. Tại buổi làm việc này, Thiếu tá Lê Minh Hải (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi) đã giao kết luận điều tra bổ sung ngày 13-6-2024 cho ông Châu.

Theo kết luận điều tra bổ sung thì CQĐT đã khởi tố bổ sung 2 bị can từng tham gia đánh ông Châu là Huỳnh Văn Khướu và Lê Duy An.

Như vậy, tổng số bị can mà CQĐT khởi tố và đề nghị truy tố là 4, cùng về tội cố ý gây thương tích quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS. Hồ sơ đề nghị truy tố đã được chuyển sang VKSND huyện Củ Chi.

Quá trình điều tra trước đây, chỉ 2 trong số 4 người đánh ông Châu là cha con ông Huỳnh Văn Thanh và Huỳnh Tấn Trung bị khởi tố; hai người còn lại là ông Huỳnh Văn Khướu và Lê Duy An (hai người nhà với cha con ông Thanh) không bị khởi tố. Ông Châu nhiều lần khiếu nại, đề nghị xử lý hình sự 2 người này nhưng đều không được chấp nhận.

Ông Nguyễn Văn Châu vui mừng với kết quả điều tra bổ sung. Ảnh: YC

Theo CQĐT, dù các bị can không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ lời khai của những người làm chứng có mặt tại hiện trường, phù hợp với lời khai của ông Châu và các nguồn chứng cứ khác, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi cho rằng đã đủ tài liệu, chứng cứ để xác định 4 bị can Thanh, Trung và Khướu, An thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. 4 bị can đã có hành vi dùng hung khí (cây phảng chặt cỏ bờ, cây xẻng và cây vuông) đánh gây thương tích và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra cho ông Châu là 46%.

Theo hồ sơ, chiều 21-4-2020, ông Châu chở vợ đến nhà Thanh tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi để hỏi về việc đám mía của bà bị cháy và xảy ra cự cãi. Ông Châu lần lượt bị 4 người lao vào đánh bằng tay, bằng búa, bằng phảng chặt cỏ...

Hậu quả là ông Châu bị thương tích 46%. Cáo trạng trước đây cho rằng ông Khướu và ông An thực hiện hành vi sau khi Trung dùng phảng chém, Thanh dùng xẻng đánh vào đầu ông Châu nên không khởi tố...