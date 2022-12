Vụ du lịch 'bụi' bị trấn lột ở hồ Trị An: Công an huyện đã nắm đối tượng

(PLO)- Trước đây công an có xử lý nhưng như “bắt cóc bỏ đĩa”, lần này sẽ làm quyết liệt và công an đã nắm đầy đủ danh tính các nhóm đối tượng.

Chiều 23-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về việc các nhóm trấn lột tiền của du khách ở khu vực hồ Trị An (thuộc địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu, cho biết: Ngày 7-12, PV báo Pháp Luật TP.HCM có làm việc với bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu thông tin về vụ việc. Khi đó tôi đang đi học nên cử đội trưởng đội hình sự huyện tiếp nhận thông tin.

“Thực sự việc này thì công an huyện đã nắm từ hồi tháng 5-2022 và lúc đó tôi chưa nhận công tác về huyện. Anh em cũng có nắm bắt. Tuy nhiên lúc đó hành vi của những người đó chưa có sự ép buộc lấy tiền nên không xử lý được mặt hình sự. Vì vậy, chúng tôi đã họp, giao cho công an xã để nắm bắt, đội cảnh sát hình sự vẫn theo dõi, lập hồ sơ các đối tượng” - Thượng tá Vấn thông tin.

Thượng tá Vấn cũng cho biết đến khi báo Pháp Luật TP.HCM làm việc thì lực lượng công an đang có kế hoạch lập án và dự định sẽ bắt luôn nhưng chưa kịp thì ngày 22-12 báo đã đăng nên các đối tượng ngưng hoạt động.

Trước đây công an có xử lý nhưng như “bắt cóc bỏ đĩa” nên lần này sẽ làm quyết liệt và công an đã nắm đầy đủ danh tính các nhóm đối tượng... Sau khi báo đăng thì các nhóm không xuất hiện và công an sẽ dẹp tình trạng này.

Như chúng tôi đã thông tin, trên các số báo ngày 22 và 23-12, Pháp Luật TP.HCM đăng tải tình trạng các nhóm trấn lột tiền của du khách đến vui chơi ở khu vực hồ Trị An. Theo đó, những người du lịch “bụi” đến khu vực hồ Trị An trải bạt, ngồi ăn uống là bị những thanh niên ở đây thu “tiền bãi” 20.000-30.000 đồng/người. Sau khi thu thập thông tin, ngày 7-12, chúng tôi đã cung cấp cho lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu và đến ngày 22-12, báo đăng tải...

VŨ HỘI