Khách du lịch 'bụi' bị trấn lột ở hồ Trị An - Bài 2: 'Không đóng tiền, coi có yên được không?'

Chủ nhật, anh NAD (ngụ TP Biên Hòa) cùng bảy người bạn chọn ven hồ Trị An để dã ngoại.

Anh D chia sẻ sở dĩ anh chọn địa điểm này vì anh thích kiểu du lịch “bụi”, vừa gần gũi thiên nhiên lại đỡ tốn chi phí. Thế nhưng anh quá bất ngờ vì xung quanh lòng hồ Trị An, ngồi ở đâu cũng bị thu phí bãi.

Theo chân nhóm bạn của anh D đến lòng hồ Trị An, chúng tôi ghi được cảnh nhóm của anh D bị ép nộp tiền và bị hăm dọa nếu không chịu đóng tiền.

Cụ thể, chiều 30-11, sau khi trải bạt tại bãi đất trống ven hồ và tổ chức ăn uống, anh D định sẽ cắm trại qua đêm ở đây.

Vừa trải bạt, ngay lập tức một thanh niên xưng là chủ bãi đi đến yêu cầu nhóm của anh D phải nộp 140.000 đồng.

Anh D giải thích với thanh niên này rằng nhóm của anh không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, chỉ ngồi chơi và cắm lều ven hồ, không gây phiền hà đến ai nên không đồng ý nộp cái gọi là tiền bãi mà thanh niên yêu cầu.

Tuy nhiên, người thanh niên xưng là chủ bãi một mực yêu cầu anh phải đóng mỗi người 20.000 đồng tiền bãi nếu muốn cắm trại qua đêm ở khu vực này. Thanh niên này còn cho biết anh ta quản lý ở đây, vì du khách không sử dụng dịch vụ của họ nên mới phải thu phí.

Khi anh D hỏi lý do thu tiền bãi và hỏi giấy phép thì thanh niên này nói bừa là được phép. “Em làm tỉnh biết, xã biết, em phát quang, dọn dẹp và kinh doanh ở đây, anh cắm lều là anh phải đóng tiền” - thanh niên này khẳng định.

Mặc cho thanh niên này một mực ép thu tiền, anh D vẫn nhất định không chịu nộp khoản phí bãi 140.000 đồng và cho biết sẽ cắm trại mà không phải đóng phí. Lúc này, người thanh niên tự xưng là chủ bãi gằn giọng: “Để coi anh có cắm trại được ở đây không”. Nói xong, người này bỏ đi vào trong khu vực bán hàng.

Khi thanh niên mặc áo đen bỏ đi, khoảng 5 phút sau, một phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy xe máy đến chỗ nhóm của anh D tiếp tục yêu cầu nhóm này phải nộp 140.000 đồng tiền bãi.

Anh D hỏi: “Tụi em đi du lịch “bụi”, chơi xong tụi em dọn dẹp tất cả rác thải cho vào bao nylon đem đi vứt. Hơn nữa đất này là đất của Nhà nước, là chỗ công cộng sao lại phải đóng tiền?”.

Người phụ nữ lớn tiếng: “Đất của Nhà nước thật nhưng tụi em kinh doanh, tụi em thu tiền. Anh nói đất công cộng, anh vẫn phải đóng tiền, anh không đóng tiền thì vào rừng mà chơi”.

Khi anh D vẫn nhất định không chịu đóng khoản tiền vô lý đó, người phụ nữ hăm dọa: “Để coi anh cắm trại được không, tối rồi biết”.

Tương tự nhóm của anh D, nhiều người vào khu vực hồ Trị An dã ngoại đều bị cả chục người tự xưng là chủ kinh doanh bãi quanh hồ đến thu phí. Mức giá chung ở đây là 20.000-30.000 đồng/người.

Khi có du khách thắc mắc vì sao phải đóng tiền, các thanh niên ở đây đều chung câu trả lời: “Đất của Nhà nước thật nhưng phải trả tiền”.•

Công an sẽ triệt xóa hiện tượng trấn lột này

Ngày 22-12, tại cuộc họp báo thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói về vụ việc khách du lịch “bụi” bị trấn lột ở hồ Trị An.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho hay sự việc này là có thật, công an đã nắm trước và đang tổ chức trinh sát, đã xác định được một số người và đang có kế hoạch để đấu tranh xử lý theo quy định pháp luật, Công an huyện Vĩnh Cửu đã xác minh, xác định được đối tượng.

“Chúng tôi đã xác định được đối tượng rồi và không thể để vấn đề này xảy ra được, sẽ triệt xóa hiện tượng này...”- Giám đốc công an Đồng Nai nói.

Trước đó, ngày 7-12, sau khi tiếp nhận thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM về việc các nhóm trấn lột du khách ở lòng hồ Trị An, ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư huyện Vĩnh Cửu, khẳng định: Tuyệt đối không cho phép tác động đến diện tích đất lâm nghiệp ven lòng hồ thủy điện Trị An. Việc kinh doanh, buôn bán, dựng lán trại để cho khách lưu trú ven lòng hồ Trị An là bất hợp pháp.

Riêng thông tin nhiều nhóm tổ chức thu tiền bãi của người dân đến cắm trại, dã ngoại, ông Thuộc chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Cửu vào cuộc xử lý ngay.

Một cán bộ chỉ huy Công an huyện Vĩnh Cửu cũng cho hay cơ quan này đã nắm vụ việc. Đơn vị này cũng đã xác minh và lên phương án xử lý những thanh niên có hành vi thu tiền của khách du lịch “bụi”.

Đến chiều 15-12, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết đơn vị này đã có kế hoạch xử lý dứt điểm tình trạng thu tiền của khách du lịch cắm trại, dã ngoại nói trên.