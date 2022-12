Vụ hành hạ ngư dân trên biển Cà Mau: Thêm người thứ tư bị khởi tố, bắt giam

(PLO)- Ngư dân Sử Chí Tâm vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội hành hạ người khác. Đây là ngư dân thứ 4 bị bắt giam liên quan vụ án hành hạ dã man ngư dân trên biển Cà Mau.

Ngày 7-12, nguồn tin của PLO cho hay, Cơ quan điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt giam ngư dân Sử Chí Tâm về tội hành hạ người khác.

Tâm là một trong những người tham gia hành hạ dã man ngư dân Trương Văn Trung từ 6 tháng trước, khiến dư luận phẫn nộ sau khi mạng xã hội xuất hiện clip này.

Thông tin ban đầu, Sử Chí Tâm cũng là ngư dân đi trên tàu cá đã diễn ra cảnh hành hạ ngư dân Trương Văn Trung hồi tháng 5-2022.

Đây là ngư dân thứ tư bị bắt giam kể từ 23-11-2022. Ba người bị khởi tố bắt giam cùng tội danh hành hạ người khác trước đó là Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Công Toàn và Đoàn Văn Hùng, cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Như PLO đã thông tin, đầu năm 2022, tàu cá của bà Hà, người Bến Tre xuất bến rời cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau đi đánh bắt xa bờ. Đến tháng 5-2022, trên tàu cá này diễn ra cảnh hành hạ người khác. Tuy nhiên, mãi đến 15-11-2022, khi trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip cảnh hành hạ ngư dân dã man thì câu chuyện mới được cơ quan chức năng quan tâm làm rõ.

Theo đó, vào cuối tháng 5-2022, Công an thị trấn tiếp nhận tin báo bị đánh đập trên biển của hai ngư phủ là Trương Văn Trung và Lê Văn Bình. Hai người cùng khai bị nhiều người bạn ngư phủ đi cùng tàu cá bà Hà đánh đập, hành hạ gây thương tích.

Hai người này không yêu cầu khởi tố hình sự, chỉ yêu cầu có biện pháp buộc những người hành hạ mình chịu tiền than thuốc trị bệnh.

Theo Công an tỉnh Cà Mau trả lời trong một cuộc họp báo, do sau khi báo tin, hai ngư dân này đi biển đánh cá và do bà Hà không hợp tác đưa tàu cá vào bờ để làm rõ sự việc, nên Công an thị trấn Sông Đốc chưa giải quyết được xong sự việc.

Ngày 15-11-2022, khi 2 clip xuất hiện trên mạng xã hội, báo chí vào cuộc thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc, chỉ đạo Công an phá nhanh vụ án.

Nạn nhân Trương Văn Trung đã giám định thương tích với kết quả bị thương tật 48%.

Trần Vũ