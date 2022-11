Vũ Linh đạt Á vương 4 Nam vương Hòa bình Quốc tế; Hai cựu tuyển thủ bình luận World Cup

(PLO)- Vũ Linh đạt Á vương 4 Nam vương Hòa bình Quốc tế 2022; Hai cựu tuyển thủ thay thế dàn hot girl tham gia bình luận World Cup....

Vũ Linh đạt Á vương 4 Nam vương Hòa bình Quốc tế 2022

Sáng 26-11 (theo giờ Việt Nam) chung kết Mister Grand International 2022 đã diễn ra Trinidad và Tobago.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Vũ Linh đã đoạt ngôi vị Á vương 4. Ngoài ra, anh còn giành hai giải thưởng phụ: Best in National Costume – Trang phục dân tộc đẹp nhất và Top Model.

Nam vương của cuộc thi thuộc về đại diện Thụy Sĩ, Á vương 1 thuộc về đại diện Philippines, Á vương 2 thuộc về đại diện đến từ Singapore, Á vương 3 thuộc về đại diện Trinidad và Tobago.

Vũ Linh tâm sự, dù có một chút tiếc nuối khi không đăng quang ở ngôi vị cao nhất nhưng anh hài lòng với kết quả.

Vũ Linh không chỉ sở hữu hình thể đẹp, gương mặt điển trai mà còn tự tin thể hiện bản thân trong các vòng thi. Trước đêm chung kết, chuyên trang Missosology cũng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ giành ngôi vị Á vương tại đấu trường sắc đẹp này.

Chiến thắng của Vũ Linh cũng đã đóng góp lớn vào bảng vàng thành tích của Việt Nam trong cuộc thi Mister Grand International nói riêng và các cuộc thi quốc tế dành cho nam nói chung.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, nặng 75 kg, số đo ba vòng 99-78-98 cm. Anh từng thi Mister Universe Tourism 2017 tại Philippines. Năm 2018, anh thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Gần đây nhất, người mẫu 9X đến từ Bến Tre vào Top 10 chương trình The Next Gentleman. Anh hiện là tiếp viên hàng không, người mẫu tự do tại TP.HCM.

Hai cựu tuyển thủ thay thế dàn hot girl tham gia bình luận World Cup

Việc để các hot girl nhầm lẫn kiến thức khi tham gia bình luận bóng đá Nóng cùng World Cup nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phía nhà đài đã điều chỉnh bằng việc mời khách mời có kiến thức chuyên môn.

Tối 25-11, cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm là khách mời bình luận trong trận đấu giữa Qatar và Senegal. Các bình luận, phân tích có tính chuyên môn của cô được khán giả ủng hộ.

Trong 10 năm thi đấu, Đỗ Thị Ngọc Châm đã gặt hái được loạt thành tích ấn tượng như Nữ cầu thủ xuất sắc nhất (2008), Quả bóng vàng (2008), Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá nữ (2008, 2009), Vua phá lưới Giải vô địch bóng đá nữ (2008). Cô cũng là nhà sáng lập, quản lý Trung tâm Bóng đá cộng đồng CFF - nơi chuyên đào tạo lứa cầu thủ nhí dưới 15 tuổi.

Trong trận Hà Lan - Ecuador cũng vào tối 25-11, một cựu tuyển thủ khác được mời tham gia bình luận là Văn Thị Thanh. Cô từng nhận giải thưởng Quả bóng vàng (2003) và Quả bóng bạc (2005). Hiện tại, Văn Thị Thanh đang là huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia.

Nguyễn Nga đoạt giải trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Tourism International 2022

Tối 25-11, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch quốc tế 2022 (Miss Tourism International) diễn ra tại Malaysia với sự tham gia của khoảng 50 thí sinh đến từ các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện Việt Nam là Á hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 Nguyễn Nga.

Cô đoạt giải trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ trang phục mang tên “Nhã nhạc” do nhà thiết kế Đoàn Phúc Thiện thiết kế.

Việc Nguyễn Nga không vào top 10 chung cuộc khiến nhiều người tiếc nuối. Đại diện đến từ Thái Lan giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Trước khi thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022, cô đăng quang á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022, được khán giả yêu mến với nhiều vai trò như người mẫu, MC và diễn viên.

MC Quỳnh Nga xuất hiện trên sân khấu Hoa hậu Du lịch quốc tế 2022 với tư cách là một trong ba MC chính của cuộc thi. Cô là người Việt Nam đầu tiên được mời làm MC tại chung kết cuộc thi trong 25 mùa giải vừa qua.

