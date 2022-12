Vụ mất đồng hồ PatekPhillipe ở sân bay Phú Quốc: Bàn giao 4 đoạn camera

(PLO)- Hình ảnh soi chiếu hành lý xách tay lưu giữ cho thấy nữ hành khách quốc tịch Mỹ có 3 đồng hồ trong túi xách khi làm thủ tục an ninh ở sân bay Phú Quốc để về TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc nữ hành khách quốc tịch Mỹ báo mất chiếc đồng đồng hồ PatekPhillipe có giá trị lớn, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết đã trích xuất và bàn giao 4 đoạn clip mà camera an ninh ghi lại được cho cơ quan chức năng. Cùng với đó là 3 ảnh chụp kết quả soi chiếu hành lý xách tay của nữ hành khách này.

Sự việc xảy ra sáng 25-12 vừa qua, khi một nữ hành khách quốc tịch Mỹ đến khu vực soi chiếu, lục lại các khay chứa đồ, rồi báo với nhân viên soi chiếu hành lý rằng mình bị mất một đồng hồ có giá trị lớn, hiệu PatekPhilippe.

Vị khách này có vé bay chuyến VN6526/18D từ Phú Quốc đi TP.HCM và cho rằng mình bị mất tài sản tại khu vực soi chiếu hành lý xách tay.

Theo đại diện sân bay Phú Quốc, an ninh hàng không đã hỗ trợ hành khách này tìm kiếm tại khu vực soi chiếu hành lý nhưng không phát hiện đồng hồ nói trên. Ngoài ra, an ninh hàng không cũng chủ động xem lại các hình ảnh từ camera an ninh, không phát hiện gì bất thường và đã thông báo với nữ hành khách.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, vị khách quay lại và yêu cầu gặp cán bộ, đề nghị được trực tiếp xem lại camera. An ninh hàng không đã tiến hành trích xuất lại tất cả các góc quay liên quan đến vụ việc và cho khách xem, nhưng vẫn không kết luận được điểm bất thường.

Theo biên bản ghi nhận vụ việc, an ninh sân bay đã kiểm tra lại hình ảnh máy soi, xác nhận tại khu vực soi hành lý, túi xách tay của vị khách nữ này có hình ảnh 3 đồng hồ.

Vụ việc hiện đã được nữ hành khách trình báo Công an xã Dương Tơ với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh hàng không và đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Phú Quốc.

Cấm bay 6 tháng cô gái nhún nhảy quay clip tại sân bay Phú Quốc (PLO)- Nhà chức trách hàng không đánh giá đây là hành khách gây rối, cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không.

PHONG ĐIỀN