Vụ 'mẹ ruột và người tình bạo hành bé trai 3 tuổi': Có dấu hiệu tội hành hạ con 11/04/2024 10:55

Ngày 11-4, theo nguồn tin của PLO, TAND huyện Hóc Môn, TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung cho VKSND TP.HCM để làm rõ một số vấn đề trong vụ “mẹ ruột và người tình bạo hành bé trai 3 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là bé TNAT (ba tuổi, con ruột của bị cáo Nguyên). HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vì ngoài hành vi đã truy tố, các bị cáo còn thực hiện hành vi khác mà BLHS quy định là tội phạm.

Hai bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm tháng 11-2023. Ảnh: SONG MAI

TAND huyện Hóc Môn xét thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa trước đó, bị cáo Lê Văn Bậm xác định do chung sống như vợ chồng với bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên nên xem bé AT (con riêng của Nguyên) như con. Do cháu AT hay khóc và không nghe lời nên Bậm hành hạ cháu để vừa hù dọa vừa làm thú vui tiêu khiển.

Như vậy, hành vi hành hạ bé AT của hai bị cáo Bậm và Nguyên có dấu hiệu phạm tội hành hạ con theo Điều 185 BLHS mới đảm bảo đúng hành vi phạm tội của các bị cáo. Cáo trạng truy tố hai bị cáo về tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS là chưa đúng hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trước đó, vào ngày 6-11-2023, đã trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án vì cho rằng Lê Văn Bậm có dấu hiệu của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Bậm và Nguyên có dấu hiệu phạm tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 8-12-2023, VKSND TP.HCM đã hoàn lại hồ sơ cho TAND huyện Hóc Môn và giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên về tội hành hạ người khác, Lê Văn Bậm về hai tội hành hạ người khác và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lí do: Sự việc xảy ra từ 15-4-2022 đến tháng 1-2023 mới phát hiện. Ngày 26-3-2023, CQĐT khám xét nơi ở của Bậm và Nguyên nhưng không thu giữ được ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy và kết quả xét nghiệm bé AT âm tính với ma túy nên không có cơ sở xử lý.

Tuy nhiên, TAND huyện Hóc Môn cho rằng: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và kết quả điều tra có đủ cơ sở chứng minh tối 15-4-2022, Lê Văn Bậm đẩy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đến gần bé AT và đốt nóng đầu tròn thủy tinh bốc khói. Bé AT cầm ống hút đưa lên miệng vừa hút, vừa thổi lên khói. Nguyên cầm điện thoại vừa quay lại, vừa hỏi “OK không T”.

Hành vi nêu trên có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe bé AT nên cần phải xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo Bậm và Nguyên. Nếu không đủ căn cứ xử lý về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, cũng cần xác định là hành vi đối xử tàn ác với người khác được quy định tại Điều 140 BLHS hoặc đối xử tồi tệ đối với con được tại Điều 185 BLHS. Cáo trạng chưa xem xét đến hành vi này của các bị cáo là có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.