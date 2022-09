Vụ nhận tro cốt con sau 1 tháng gửi đi chữa bệnh: Nộp mẫu xương cốt cho công an

Ngày 12-9, ông NHN (ngụ ở TP Huế, Thừa Thiên - Huế) cho biết, gia đình ông đã đem mẫu tóc của người mẹ và tro cốt (được cho là của con trai) đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để giám định ADN phục vụ cho việc điều tra.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng cho biết, đã nắm được thông tin, hiện công an đang điều tra vụ việc.

Phản ánh với PV PLO, ông NHN cho biết đã có đơn tố cáo ông LMQ (SN 1977, ngụ ở đường Nguyễn Bính, TP Huế) về việc con trai của mình bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo đơn trình báo, đầu tháng 3-2022, gia đình ông NHN gửi con trai tên NLMQ (SN 2019, có dấu hiệu chậm phát triển) cho ông LMQ nuôi dưỡng, điều trị, vì tin ông này chữa được chứng chậm phát triển cho trẻ.

Theo ông N, ông MQ nói rằng thời gian điều trị kéo dài khoảng 2,3 năm, chi phí là 200 triệu/tháng. Muốn được điều trị phải chuyển đặt cọc trước là 3 tháng (600 triệu). Số tiền này đã được gia đình chuyển cho ông MQ.

Tuy nhiên chưa đầy một tháng sau, ông MQ đã trở lại Huế và giao cho gia đình ông NHN một bình gốm bên trong có than và các mẫu vật nghi là xương.

Ông Q. cho rằng cháu bé đã chết vì COVID-19 nên đã dùng than, củi để thiêu thi thể trước khi chuyển về cho gia đình.

Tuy nhiên, tất cả các sự việc trên từ lúc cháu mất, đốt xác (như trình bày của ông MQ) cho đến trước ngày bàn giao tro cốt gia đình không được ông Q thông tin về việc này.

"Ông MQ nói với chi phí trên thì cháu sẽ được ở một biệt thự đầy đủ tiện nghi, và sẽ được 1 ekip điều trị. Tuy nhiên sau khi sự việc đau lòng xảy ra, vợ chồng tôi vào dò tìm thì mới biết căn nhà mà ông MQ thuê chỉ là một căn nhà cấp 4, thuê với giá 3 triệu đồng/tháng" - ông N. kể lại.

Do không tin nguyên nhân tử vong và nghi việc đốt thi thể là để che dấu điều gì khác nên ông NHN đã làm đơn tố giác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.

Sau khi nhận tin báo, công an TP Huế đã mời ông MQ đến làm việc. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Lâm Đồng nên công an TP Huế đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ.