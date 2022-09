Công an làm rõ vụ người cha bất ngờ nhận tro cốt của con sau 1 tháng gửi đi chữa bệnh

Ngày 10-9, thông tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã chuyển hồ sơ một vụ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, ông N.H.H (ngụ ở TP Huế) có đơn tố cáo ông L.M.Q (SN 1977, ngụ ở đường Nguyễn Bính, TP Huế) về việc con trai của mình bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo đơn trình báo, đầu tháng 3-2022, gia đình ông N.H.H gửi con trai tên N.L.M.Q (SN 2019, có dấu hiệu chậm phát triển) cho ông L.M.Q nuôi dưỡng, điều trị, vì tin ông này chữa được chứng chậm phát triển cho trẻ.

Tuy nhiên chưa đầy một tháng sau, ông MQ đã trở lại Huế và giao cho gia đình ông N.H.H một bình gốm trong có than và các mẫu vật nghi là xương.

Ông Q. cho rằng cháu bé đã chết vì COVID-19 nên đã dùng than, củi để thiêu thi thể trước khi chuyển về cho gia đình.

Tuy nhiên, tất cả các việc trên từ lúc cháu mất, đốt xác (như trình bày của ông MQ) cho đến trước ngày bàn giao thì gia đình không được ông Q thông tin về việc này.

Do không tin nguyên nhân tử vong và nghi việc đốt thi thể là để che dấu điều gì khác nên ông N.H.H đã làm đơn tố giác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.

Sau khi nhận tin báo, công an TP Huế đã mời ông MQ đến làm việc. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Lâm Đồng nên công an TP Huế đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ.