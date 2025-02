Đường Trần Văn Giàu ùn ứ kéo dài sau tai nạn chết người 24/02/2025 17:50

Hơn 15 giờ ngày 24-2, Công an quận Bình Tân cùng Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong, giao thông ùn ứ.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, xe máy 59N3 - 682… do nam thanh niên điều khiển chạy trên đường Trần Văn Giàu theo hướng từ Cầu Xáng ra đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ).

Tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Ảnh: HT

Khi xe máy cách giao lộ Trần Văn Giàu - Nguyễn Văn Cự (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) khoảng 100 m thì va chạm với xe tải 78H - 002… lưu thông cùng chiều.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh: HT

Tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn này khiến giao thông trên đường Trần Văn Giàu ùn xe kéo dài.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Công an quận Bình Tân, CSGT đến giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông.

Theo người nhà, nạn nhân tử vong tên LTL (24 tuổi, ở huyện Bình Chánh). Trưa cùng ngày, L cùng bạn đi ăn trưa, khi đang trên đường chạy xe đến chỗ làm ở quận 10 thì không may gặp tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.