Cảnh sát giải cứu 8 người trong vụ cháy tiệm bánh kem ở quận 1 24/02/2025 10:54

Khoảng 4 giờ 29 phút ngày 24-2, khói lửa bùng lên từ tiệm bánh kem trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.

Phát hiện đám cháy, người dân hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tìm cách tiếp cận khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Có 8 người mắc kẹt bên trong căn nhà, không thể tự thoát ra.

Đám cháy bùng lên từ tiệm bánh kem ở quận 1. Ảnh: HT

Công an quận 1 điều động phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chia thành nhiều hướng tiếp cận, khống chế đám cháy.

Cảnh sát PCCC tiếp cận khống chế đám cháy, cứu người. Ảnh: HT

Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 8 người mắc kẹt. Lực lượng Công an phường Cầu Ông Lãnh đã tiếp cận, cứu kịp 4 người; cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 1 cứu được 1 người ở tầng trệt; Đội Khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cứu được 4 người bằng xe thang.

Cảnh sát giải cứu 8 người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: HT

8 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Đến khoảng 5 giờ 10 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến khu vực làm bánh ở tầng một và một phòng ngủ phía sau tầng hai hư hại.

Cảnh sát đưa người mắc kẹt đi cấp cứu. Ảnh: HT

4 nạn nhân trong vụ cháy hiện đã ổn định sức khỏe, 4 người khác đang được điều trị.

Cảnh sát đã khống chế, không cho cháy lan sang khu vực kinh doanh và nhà dân lân cận.