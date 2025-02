Nhân viên giao hàng báo tin giả bị cướp để có thời gian nghỉ ngơi 24/02/2025 10:41

Công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ xử lý NXT (24 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, sáng 23-2, T đến Công an xã Long Giang, huyện Chợ Mới trình báo khoảng 15 giờ ngày 22-2, khi đang trên đường mang tiền giao vật tư nông nghiệp về cho chủ cửa hàng, T bị hai thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế, cướp số tiền 300.000 đồng tại một đoạn đường vắng thuộc xã Long Giang.

Không muốn đi theo tuyến đường mà chủ chỉ định, nhân viên giao hàng đã báo tin giả bị cướp. Ảnh: QM

Nhận được tin báo, Công an xã Long Giang nhanh chóng điều tra, xác minh hiện trường. Tuy nhiên, qua xem xét dấu vết và lời khai của T, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Sau quá trình xác minh, công an xác định không có dấu hiệu của tội phạm và khẳng định T báo tin giả.

Tại cơ quan công an, T thừa nhận mục đích của việc báo tin giả là để chủ cửa hàng tin tuyến đường T bị cướp vắng vẻ, nguy hiểm không yêu cầu đi giao hàng theo tuyến đường đó nữa. Qua đó, Thái có thể lựa chọn tuyến đường khác thuận tiện hơn, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi và làm công việc riêng.