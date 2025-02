Lời khai của nam sinh viên trong vụ tin giả 'bị công an 'dỏm' đi xe biển xanh bắt' 20/02/2025 17:21

Chiều 20-2, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một nam sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một bị nhóm người lạ mặc đồ đồng phục giống công an vào trường để bắt.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương làm việc với nam sinh viên.

Cụ thể, sau khi nhận được phản ánh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời triệu tập em THC (sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một) và mời một số sinh viên, giảng viên trong trường lên làm việc.

Làm việc với công an, em C khẳng định không có sự việc có nhóm người đi ô tô biển xanh vào trường đòi bắt em như thông tin trên mạng xã hội đã lan truyền.

Em C cho biết thêm khoảng 12 giờ ngày 18-2, khi em đang ở trường thì có nhận được điện thoại của một số người lạ mặt yêu cầu em phải cài ứng dụng gọi video call.

Sau đó, có một người mặc đồ giống với công an nói em C có liên quan đến hoạt động “rửa tiền”. Đồng thời, yêu cầu em phải sao kê tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân khác để gửi cho họ.

Do lo sợ, em C đã đi về nhà và báo sự việc cho gia đình. Nhận định vụ việc có thể do các đối tượng giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên gia đình em C đã trình báo đến cơ quan công an.

Nam sinh viên đưa thông tin không đúng sự thật khiến người dân hoang mang.

Tuy nhiên, trong quá trình trình báo, người nhà và em C đã phóng đại thêm sự việc.

Qua làm việc với Trường Đại học Thủ Dầu Một, những người liên quan và trích xuất camera, công an xác định vào thời điểm nói trên không có sự việc nhóm người điều khiển xe ô tô biển xanh đi vào trường để đọc lệnh bắt sinh viên như trình báo.

Như PLO vừa mới thông tin, ngày 20-2, mạng xã hội lan truyền thông tin "sinh viên một trường đại học tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị công an "dỏm" đi xe biển xanh vào trường đọc lệnh bắt”.

Thông tin này đã khiến người dân và sinh viên hoang mang lo sợ. Công an ngay lập tức xác minh và kết luận đây là tin giả.