Cô gái 18 tuổi báo tin giả bị cướp vì lý do bất ngờ 27/08/2024 09:58

(PLO)- D chạy xe ngược chiều gây tai nạn với một người phụ nữ, phải bồi thường số tiền 38 triệu đồng. Sợ gia đình la rầy nên D đến công an báo tin giả bị cướp.

Sáng ngày 27-8, Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An cho biết đơn vị đã tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn Bến Lức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị NTMD (18 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, với số tiền 2,5 triệu đồng.

Chị NTMD cùng chiếc xe máy đến cơ quan công an báo tin giả bị cướp. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 21-8, chị D đến Công an thị trấn Bến Lức trình báo: Vào trưa cùng ngày bị cướp tại một hẻm thuộc khu phố 2, thị trấn Bến Lức. Tài sản bị cướp gồm 4 triệu đồng, điện thoại, dây chuyền 2 chỉ, 2 nhẫn vàng 2,6 chỉ.

Chị D trình báo là kẻ cướp đụng xe làm bị hại té ngã, sau đó cướp tài sản.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an thị trấn Bến Lức nhanh chóng triển khai lực lượng, điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Bến Lức phát hiện chị D báo thông tin bị cướp tài sản là tin giả.

Qua làm việc, D đã thừa nhận là báo tin giả.

Chị D cho biết do vào ngày 19-8, chị D chạy xe ngược chiều gây tai nạn với một người phụ nữ, phải bồi thường số tiền 38 triệu đồng. Sợ gia đình la rầy nên chị D đến cơ quan công an báo tin giả là mình bị cướp.