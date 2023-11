Chủ hụi báo tin giả 'bị thôi miên mất hàng trăm triệu'

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cách đây ba ngày, ông NVC, 60 tuổi, ngụ xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa trình báo việc mình bị thôi miên.

Theo trình báo, đôi nam, nữ giới thiệu là thợ ảnh đề nghị ông C chụp ảnh thẻ. Sau khi xem một số ảnh mẫu, ông C mất nhận thức, đến khi tỉnh lại thì không thấy đôi nam nữ đâu. Ông C kiểm tra thì phát hiện bị mất một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, số tiền 8 triệu đồng trong ví và 160 triệu đồng để dưới đệm trong phòng ngủ.

Sau hai ngày xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hiệp Hòa xác định ông C đã báo tin giả.

Ông C báo tin giả bị thôi miên, mất hàng trăm triệu để hoãn việc trả tiền hụi, phường. Ảnh: CACC.

Theo công an, ông C là chủ của năm phường, hụi. Ngày 24-11, thời điểm đến hạn phải đưa tiền phường cho hai người, tuy nhiên, ông C không có tiền trả.

Ông lên mạng xã hội tìm đọc các bài viết về việc đánh thuốc mê rồi báo tin giả đến Cơ quan công an nhằm trì hoãn việc trả tiền.

Công an huyện Hiệp Hòa đánh giá, hành vi của ông C gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm nhiễu loạn thông tin, khiến người dân hoang mang.

Công an xã Mai Trung đã lập hồ sơ để tiến hành xử lý ông C về hành vi báo tin giả.

XUÂN NGUYỄN