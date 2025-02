3 người bị lừa 100 tỉ đồng vì tin lời 'tu thành tiên' 24/02/2025 12:18

Ngày 24-2, trao đổi với PLO, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với hai vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi), Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

"Các bị can bị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện chúng tôi đang điều tra mở rộng vụ án”- Đại tá Bôn thông tin.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: S.Đ

Lập tịnh thất để hoạt động lừa đảo

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại khu đất rẫy rộng 6 ha ở xã Ea Khal, huyện Ea H’leo xây dựng một cơ sở thờ tự, sáu tịnh thất phục vụ cho người đến ẩn tu có nhiều hoạt động bất minh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, công an xác định khu đất rẫy, các tịnh thất trên là của vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ lập ra.

Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng đến tỉnh Bình Dương, TP.HCM và huyện Ea H’leo bắt, khám xét nơi ở, nơi tu tập của vợ chồng Tuấn.

Công an khám xét nơi tu tập của hai vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: S.Đ

Qua khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ba thẻ tiết kiệm trị giá gần 12 tỉ đồng, một ô tô trị giá 2,7 tỉ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt… cùng hàng trăm đồ vật tu tập liên quan.

Bước đầu, công an xác định vợ chồng Tuấn đưa ra thông tin gian dối việc tu tập, như "tu để thành tiên", lừa đảo ba người, chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng.

Bán một con gà giá hơn 1 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có kinh tế khá giả, có mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo.

Sau khi mua được hơn 6 ha đất tại xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, vợ chồng Tuấn đưa ra nhiều thông tin gian dối để nhiều người nộp tiền xây tịnh thất tu hành.

Con gà do vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn bán với giá hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: S.Đ

Tuấn mua những vật phẩm hỗ trợ việc tu tập với giá rẻ rồi nói là "rất hiếm", "rất khó tìm", "trên thế giới chỉ có vài người sở hữu vì đã được cao tăng làm phép” để bán với giá hàng tỉ đồng.

Vợ chồng Tuấn thuê người đóng giả một sư mẫu đến giảng phật pháp; lập ra nhiều tài khoản email giả danh những cao tăng có tên tuổi, nhắn tin cho nhiều người để dẫn dụ, tạo thêm niềm tin. Tuấn đem chôn các đồ vật liên quan việc tu hành vào nhiều vị trí khác nhau tại khu đất đã mua để lừa dối những người tu tập, mua các vật phẩm hỗ trợ tu hành.

Bên trong cơ sở tu hành của hai vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: S.Đ

Do tin tưởng, nhiều người bỏ ra hàng chục tỉ đồng để mua các đồ vật của Tuấn, Nhớ về tu tập. Trong đó, có người mua một con gà giả của Tuấn với giá hơn 1 tỉ đồng.

Một người ở Hà Nội chỉ vì lòng tin tu tập sẽ được đắc đạo, sẽ "thành tiên" nên đã trắng tay vì bán ba căn nhà cùng nhiều tài sản khác để theo vợ chồng Tuấn tu hành. Cũng vì tin lời Tuấn, ông này đã mua một "la bàn trấn yểm" của Tuấn với giá hơn 5 tỉ đồng.

Bước đầu Tuấn khai hai vợ chồng có học qua, hiểu biết chút ít về phật pháp. Sau đó, Tuấn học thêm trên mạng để truyền đạt lại cho những người tham gia tu hành.

Một vật phẩm Nguyễn Anh Tuấn chôn dưới đất để lừa bán cho những người tu tập. Ảnh: S.Đ

Tuấn nhập về nhiều mặt hàng, trong đó mặt hàng cao nhất có giá 250.000 đồng nhưng bán ra được hơn 5 tỉ đồng.

Ngoài việc mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tham gia hoạt động tín ngưỡng, tránh bị tổn thất tài sản, tinh thần…