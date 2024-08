Vụ nổ làm 4 người thương vong ở Nghệ An: Bộ đội công binh đến hiện trường rà tìm vật liệu nổ 30/08/2024 19:14

Ngày 30-8, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho biết: "Chúng tôi đã đề nghị lực lượng công binh của Quân khu 4, hỗ trợ rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại hiện trường hai vụ nổ ở nhà dân ở xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Xe quân sự đến khu vực hiện trường hai vụ nổ. Ảnh: CTV.

Lực lượng quân sự và công an đã tiếp cận hiện trường và tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ. Chính quyền địa phương đã sơ tán 6 hộ dân ở xung quanh hiện trường vụ nổ đến nơi an toàn. Khu vực này đang nghiêm cấm người dân đến gần.

Công an huyện Quỳ Hợp và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường hai vụ nổ ở nhà dân tại huyện Quỳ Hợp.

Như đã đưa tin, chiều 27-8, xảy ra vụ nổ lớn tại nhà ông Hoàng Văn Quang (53 tuổi) cùng vợ là bà Hoàng Thị Hương (49 tuổi, cùng ngụ xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp). Vụ nổ đã làm vợ chồng ông Quang tử vong, một bức tường nhà đổ sập, mái tôn bị thổi bay, nhiều tài sản trong nhà hư hỏng nặng.

Chiều 29-8, người thân thuê máy xúc và xe tải đến dọn hiện trường tại nhà ông Quang. Tuy nhiên, khi máy xúc đang làm việc thì lại xảy ra vụ nổ lớn. Người dân gần đó giật mình sau tiếng nổ đã chạy đến hiện trường thì phát hiện tài xế máy xúc và tài xế xe tải bị thương. Hiện hai nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.