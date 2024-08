Điều tra vụ nổ lớn ở Nghệ An làm hai vợ chồng tử vong 28/08/2024 09:41

Sáng 28-8, ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ở nhà dân làm hai người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ nổ.

Hai nạn nhân là ông HVQ (53 tuổi) cùng vợ là bà HTH (49 tuổi, cùng ngụ xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Chiều 27-8, người dân xóm Quyết Tiến nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà vợ chồng ông Q.

Người thân, người dân chạy đến hiện trường thì thấy mái tôn đã bị thổi bay, một bức tường nhà đổ sập, nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng. Vợ chồng ông Q được phát hiện đã tử vong.

Hiện trường vụ nổ

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Hợp và Công an huyện Quỳ Hợp có mặt tại hiện trường phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra vụ nổ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy bình gas của gia đình không phát nổ...