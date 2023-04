Vụ nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh: Xem xét xử lý nhà trường, học sinh

(PLO)- UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét xử lý trách nhiệm đối với Ban giám hiệu Trường học và hình thức xử lý đối với các học sinh vi phạm.

Ngày 26-4, UBND huyện Gio Linh có báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị về việc một học sinh trên địa bàn bị các học sinh khác đánh đập và làm nhục trong nhà vệ sinh.

Sáng cùng ngày, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp liên ngành với các cơ quan, đơn vị, trường học và các cá nhân có liên quan nghe báo cáo tình hình và kết quả xử lý bước đầu đồng thời thống nhất hướng xử lý tiếp theo.

UBND huyện giao Phòng GD&ĐT căn cứ các quy định của Điều lệ Trường học và các văn bản, hướng dẫn có liên quan của Ngành GD&ĐT, khẩn trương tham mưu hình thức xử lý và áp dụng hình thức xử lý nghiêm đối với các học sinh vi phạm.

Xem xét trách nhiệm của Ban giám hiệu Trường học và giáo viên quản lý lớp có liên quan trong việc quản lý và giáo dục học sinh, tùy theo mức độ để có hình thức xử lý phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đến gia đình và học sinh bị hại nhằm ổn định tình hình, tư tưởng và tâm lý.

Đồng thời giao cho các cơ quan liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự; an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục quán triệt nội dung các chuyên đề về bảo đảm an ninh trường học và phóng chống bạo lực học đường.

Như đã thông tin, vào chiều thứ 2 ngày 24-4, một nhóm 4 nữ sinh lớp 8 cùng trường THCS Thị trấn Gio Linh và 2 học sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Gio Linh đã vào nhà vệ sinh của trường đánh đập, làm nhục em Nh. Trong clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh em Nh quỳ dưới sàn nhà vệ sinh và bị một số bạn đánh liên tục vào mặt, người kèm với những lời chửi bới. Không dừng lại ở đó, các em học sinh còn xé áo làm nhục em Nh.

