(PLO)- Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giữ tài của nhà xe Thành Bưởi để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ khiến 4 người chết.

Ngày 30- 9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giữ tài xế Hoàng Văn Tính (xe Thành Bưởi) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ xảy ra tại trên QL20 (xã Phú Vinh, huyện Định Quán).

Hiện cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an huyện Định Quán và Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết và 5 người bị thương này.

Ông Khuất Việt Hùng (bên phải) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20. Ảnh: VŨ HỘI.

Chiều cùng ngày ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao. Tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng bày tỏ sự đau buồn và thương tiếc về tai nạn.

Ông lưu ý với các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai xử lý rốt ráo, đảm bảo quy trình, sớm có kết luận vụ việc, đánh giá toàn diện các nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Từ các thông tin được cung cấp, ông Hùng nhận định: Thời điểm xảy ra tai nạn cả xe khách Thành Bưởi và Hải Đăng đều chạy quá tốc độ. Riêng xe khách Hải Đăng từ thời điểm xảy ra tai nạn đã chạy quá tốc độ và kéo dài liên tục.

Chiều cùng ngày ông Khuất Việt Hùng cùng các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đến thăm viếng, động viên chia buồn gia đình 4 nạn nhân tử vong ở huyện Đức Linh.

Theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng, vào lúc 2 giờ 40 phút cùng ngày, Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) lái xe khách giường của nhà xe Thành Bưởi biển kiểm soát 50F-004.83 đi trên quốc lộ 20 chạy theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ông Khuất Việt Hùng cùng cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đến thăm viếng, động viên chia buồn gia đình 4 nạn nhân tử vong. Ảnh: VŨ HỘI



Khi tới đoạn qua xã Phú Vinh, xe Thành Bưởi đã vượt trái xe tải loại 1 tấn mang biển kiểm soát 60C-345.13 do Hoàng Đăng Tuấn (ngụ huyện Cẩm Mỹ) đang đi cùng chiều phía trước. Tuy nhiên xe Thành Bưởi đã tông vào phía sau xe tải.

Sau khi va vào xe tải, xe Thành Bưởi mất lái lao sang trái đâm vào khách Hải Đăng 16 chỗ trên xe có 9 người mang biển số 86B-015.75 chạy chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn làm bốn người trên xe Hải Đăng tử vong gồm: Tài xế Nguyễn Văn Cảnh và các hành khách Nguyễn Xuân Khang (17 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi) Đoàn Thị Liên (59 tuổi, đều ngụ Bình Thuận).

Năm người khác cũng thuộc xe Hải Đăng bị thương gồm: Đinh Trần Thúy Ngọc (27 tuổi), Giang Thị Ba (63 tuổi; Lê Cần Thiện (30 tuổi), Phạm Thị Mót (45 tuổi) và Bùi Thị Thu Huyền (quê Bình Thuận).

Vũ Hội