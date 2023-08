Vụ thẩm phán nhận hối lộ 500 triệu đồng: Hoãn phiên tòa do mới thay thẩm phán

(PLO)- Do thẩm phán mới cần thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án nên TAND Tỉnh Gia Lai thông báo hoãn phiên xử.

Ngày 15-8, trao đổi PLO, đại điện Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (BQLRPH Bắc Biển Hồ, bị đơn trong vụ kiện tranh chấp đất với nguyên đơn là ông PAT – người đưa hối lộ 500 triệu đồng cho thẩm phán của vụ án), cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm đã hoãn trong sáng nay 15-8.

Theo đó, lý do hoãn phiên tòa được thư ký thông báo là do TAND tỉnh mới thay đổi thẩm phán giải quyết vụ việc (thẩm phán Võ Đình Sớm, người được giao làm chủ tọa xét xử vụ án này đã bị bắt do nhận hối lộ 500 triệu đồng từ nguyên đơn). Do đó, thẩm phán mới cần thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ.

Dự kiến, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 9-2023.

Về chỗ đất xảy ra tranh chấp, BQLRPH Bắc Biển Hồ, cho rằng nguồn gốc đất này là của Ban được UBND tỉnh Gia Lai giao quản lý, trồng thông ba lá từ năm 1996. Hiện tại, đất này là đất rừng phòng hộ, trồng thông đang phát triển tốt, đến nay đã 27 năm tuổi.

“Theo số liệu đo đạc, diện tích đất có xảy ra tranh chấp này có diện tích hơn 3,5 sào. Trong đó, có khoảng 132 m2 đất mặt đường Lê Văn Sỹ, phường Yên Thế. So với giá thị trường, mỗi mét ngang đất nơi đây có giá rất cao, vài trăm triệu đồng/m”, đại diện BQLRPH Bắc Biển Hồ nói.

Trước đây, ông PAT (nguyên đơn, ngụ phường Yên Thế, TP Pleiku) kiện BQLRPH Bắc Biển Hồ ra tòa tranh chấp 1,5 ha đất. Sau đó, ông T sửa nội dung khởi kiện xuống còn 3.585 m2 do hơn 1ha đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho BQLRPH Bắc Biển Hồ.

Như PLO đã thông tin, trong quá trình giải quyết vụ án trên, thẩm phán Võ Đình Sớm yêu cầu ông T đưa trước 500 triệu đồng để xử cho ông này thắng kiện. Ông T sau đó đã tố giác đến cơ quan chức năng.

Ngày 4-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt khẩn cấp ông Sớm ngay tại phòng làm việc ở TAND tỉnh Gia Lai. Tang vật là túi nilông màu đen chứa 500 triệu đồng.

Mới đây, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Đình Sớm để điều tra về tội nhận hối lộ.

LÊ KIẾN