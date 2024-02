Vụ Vạn Thịnh Phát: Thu giữ hàng ngàn sổ hồng

Bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 5-3 đến 29-4.

Theo cáo buộc, từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện, trong giai đoạn điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 590 tỉ đồng và 14,9 triệu USD. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ hơn 55,4 ngàn tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 1,8 ngàn tỉ đồng và 8,4 triệu USD.

Bà Trương Mỹ Lan

Tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan.

Cơ quan chức năng cũng kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng 6 bị can khác và các cá nhân đứng tên hộ. Kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác của bà Lan với tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.

Đối với tài sản thể hiện tại 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân (Long An), UBND tỉnh Long An đã đề nghị được nhận lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ. Đồng thời, chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân được nhận khi hoàn tất thủ tục để khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan.

Kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan. Kê biên 137 triệu cổ phần của 5 công ty và ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của Công ty CP Tư vấn Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.

Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn điều tra, truy tố đã thu giữ tổng cộng hơn 25 ngàn tỉ đồng và 5,3 triệu USD để khắc phục hậu quả cho các bị can. Ngoài ra, thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt khi khám xét người ông Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc, tổng cộng 93,9 tỉ đồng. Gia đình ông Trí đã nộp khắc phục số tiền 640,7 tỉ đồng và đã bị kê biên 7 bất động sản.

Đây là vụ án có thiệt hại đặc biệt với con số lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng. Trong giai đoạn điều tra, truy tố... các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã thu giữ, kê biên hàng ngàn bất động sản và hàng trăm ngàn tỉ đồng. Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng cho biết, trong 3 ngày 22, 23 và 26-2, Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát của đơn vị đã hoàn tất việc tiếp nhận vật chứng đợt 1 từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an. Các vật chứng đã tiếp nhận gồm: Sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần; Thiết bị điện tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử; các sổ tiết kiệm; điện thoại di động các loại và hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

SONG MAI