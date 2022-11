Vừa giật điện thoại xong thì bị công an truy đuổi

(PLO)- Ba thanh niên ở Quảng Nam vừa cướp giật điện thoại của người đi đường xong thì bị công an đuổi theo bắt giữ.

Sáng 10-11, Công an TP Tam Kỳ đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Ngọc Nguyên (18 tuổi), Nguyễn Văn Quang (17 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Ninh) và Trần Văn Huy (17 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7-11, Nguyên rủ Quang và Huy đi cướp giật tài sản để lấy tiền trả nợ.

Nguyên mượn xe của một người quen rồi chở Quang, Huy chạy từ trung tâm TP Tam Kỳ xuống biển Tam Thanh (xã Tam Thanh) tìm người sơ hở để cướp giật.

Khi đến cầu nối xã Tam Phú và xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ), cả ba thấy một người đi xe máy phía trước đang nghe điện thoại nên đi theo. Khi đến đoạn đường vắng, Nguyên lái xe tăng tốc, áp sát để Huy ngồi phía sau giật điện thoại của người này.

Nạn nhân đuổi theo, hô hoán người dân ứng cứu. Nghe thấy tiếng tri hô, Công an xã Tam Thanh đuổi theo, đồng thời thông báo cho một công an viên chạy hướng ngược lại để vây bắt.

Khi đến xã Tam Phú (TP Tam Kỳ), cả ba bị ngã xe, Quang nhảy khỏi xe chạy vào đường bê tông liên thôn Ngọc Mỹ (xã Tam Phú). Còn Nguyên và Huy lên xe tẩu thoát.

Công an tiếp tục truy đuổi theo Quang và Huy nhưng do trời tối nên hai người này kịp tẩu thoát. Khi quay lại truy tìm, công an phát hiện Quang đang nấp trong bụi tre.

Qua vận động, Quang đi ra ngoài và lên xe đi về trụ sở Công an xã Tam Thanh làm việc. Sau đó, Công an xã Tam Thanh bàn giao Quang cho Công an TP Tam Kỳ điều tra theo thẩm quyền.

Đến sáng 8-11, Công an TP Tam Kỳ triệu tập Nguyên và Huy đến làm việc. Qua đó, Huy và Nguyên đã thừa nhận cùng với Quang tham gia vụ cướp giật nêu trên.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH NHẬT