Quảng Nam: Khởi tố thanh niên cầm búa xông vào đập tủ kính tiệm vàng

Ngày 9-9, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Sơn Bá (23 tuổi, ngụ thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ, tối 28-8, Bá bịt mặt, mặc áo thun, quần jean, chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Việt (ngã tư Trần Cao Vân – Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ).

Tại đây, Bá la lớn, uy hiếp những người trong tiệm rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng. Nhiều người đứng trong tiệm vàng Kim Việt hoảng loạn bỏ chạy.

Theo camera ghi lại, lúc nghi phạm xông vào đập tủ kính, ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật cứng kháng cự quyết liệt. Sau đó, Bá lên xe máy bỏ trốn, vứt cái búa lại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm.

Một lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ cho biết, nghi phạm là người địa phương, đã bị bắt giữ trong tối cùng ngày (28-8). Thời điểm bị bắt, nghi phạm có biểu hiện sử dụng chất kích thích.