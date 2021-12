Danh sách 10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2021 1. Anh Dương Hải Anh (sinh năm 1996), Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mộc Châu, Sơn La.

2. Chị Dương Thị Thúy (sinh năm 1975), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thúy, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 3. Chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh năm 2001), Ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo, Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên. 4. Anh Phương Tấn Đạt (sinh năm 1990), Bí thư Đoàn Trường THPT Thái Bình Dương, thành phố Cần Thơ. 5. Anh Đặng Minh Trí (sinh năm 1997), đoàn viên xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình; công tác tại Công ty TNHH Vận tải Tâm Trí. 6. Anh Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1983), Đội trưởng Đội tuần tra hỗ trợ giao thông Hướng Nam trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. 7. Ông Nguyễn Tu Mi (sinh năm 1963), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mi Hồng, thành phố Hồ Chí Minh. 8. Đại đức Thích Minh Phú (sinh năm 1980), Trụ trì chùa Tường Nguyên, Chủ tịch Hội từ thiện Tường Nguyên Thiền tự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. 9. Bà Phan Thị Nhung (sinh năm 1963), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê, Gia Lai. 10. Anh Phan Minh Hoàng (sinh năm 1982), Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. 10 tập thể nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2021 1. Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Sen Việt 2. Câu lạc bộ máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên 3. Hội thiện nguyện Phan Thiết 4. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang 5. Đoàn Thanh niên Đại học Y Dược thanh niên Hồ Chí Minh 6. Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh 7. Trung tâm công tác xã hội Thanh niên thành phố (Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh) 8. Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội 9. Tuổi trẻ Học viện Quân y 10. Mạng lưới Thầy thuốc trẻ đồng hành - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam