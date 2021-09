Ssau 3 tuần triển khai, Chương trình Triệu túi an sinh đã trao 469.629 túi an sinh trực tiếp tới tay người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong đó có 417.159 túi là lương thực và 52.470 túi thuốc, tổng trị giá túi an sinh đã trao tặng hơn 112 tỷ đồng.



Túi an sinh được trao đến tận tay người dân. Ảnh: VT

Trước đó, ngày 20-8-2021, Trung ương Đoàn đã triển khai chương trình Triệu túi an sinh. Sau 3 tuần phát động (20-8 đến 15-9-2021), đến nay tổng trị giá túi an sinh là 134.021.750.000 đồng. Số lượng túi an sinh đã trao tặng trực tiếp tới người dân là 469.629. Tổng trị giá túi an sinh đã trao tặng 112.160.250.000 đồng.

Trong đó, nhiều tỉnh, thành đã nỗ lực thực hiện chương trình với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, huy động và trao tặng được nhiều túi an sinh như: TP.HCM (70.000 túi), Bình Dương (48.910 túi), Hà Nội (40.620 túi)…

Chương trình cũng huy động 64.000 thanh niên tình nguyện tham gia vận chuyển, trao tặng túi an sinh đến người dân. Các tình nguyện viên đã không quản mưa nắng, ngày đêm, trực tiếp mang quà trao kịp thời đến những người khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Trong thời gian sắp tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục vận động nguồn lực và kết nối, triển khai trao tặng hỗ trợ người dân và cập nhật kết quả hàng ngày trên form báo cáo kết quả chương trình.