AB Beauty World: khách hàng “càn quét” mỹ phẩm xịn giá 7.000 đ

Ngày 12-12, siêu thị thứ 7 nằm tại 388 Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP.HCM chính thức góp tên vào bảng “gia phả” của chuỗi siêu thị mỹ phẩm dành cho gia đình mang tên - AB Beauty World.



Không chỉ “trầm trồ” về 15.000 sản phẩm từ 500 thương hiệu lừng lẫy trong và ngoài nước, AB Beauty còn khiến giới làm đẹp xuýt xoa khi cả trăm mỹ phẩm chính hãng đang giảm giá kịch trần đến 70%. Ngay khi có thông tin AB Beauty World giảm giá kịch trần trong toàn hệ thống nhân khai trương siêu thị thứ 7, hàng ngàn tín đồ mê làm đẹp đã nhắn tin, gọi hotline tìm hiểu chương trình để sẵn sàng “chốt deal” ngay khi AB Beauty World bấm nút triển khai ngày 12-12.

Siêu thị thứ 7 nằm tại 388 Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP.HCM vừa khai trương



Cắt băng khai trương siêu thị mỹ phẩm dành cho gia đình ở quận 7



Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn những sản phẩm hợp lý nhất



Không bỏ qua cơ hội vàng hiếm có, những cô nàng đam mê make-up tranh thủ tậu ngay các deal siêu hời như: Son môi Belle & New giảm từ 380.000 đồng còn 114.000 đồng; son môi Black Rouge chỉ còn 89.400 đồng so với giá niêm yết 298.000 đồng; kem nền Flomar chỉ còn 209.700 đồng, giảm hơn 400.000 đồng. Hội chị em nghiện skincare cũng nhân cơ hội này rinh về những siêu phẩm đình đám như: Sữa rửa mặt Shirer chỉ còn 207.000 đồng so với mức giá trước giảm là 690.000 đồng; serum phục hồi Shirer giảm từ 990.000 đồng còn 297.000 đồng, sữa rửa mặt Derma DS giảm ngay hơn 300.000 đồng chỉ còn 125.000 đồng…

Càng về tối ngày 12-12, nhiệt độ tại AB Beaty World chi nhánh 7 càng “nóng” khi hàng trăm sản phẩm chính hãng được bán với “giá thấp không đối thủ”: chỉ 7.000 đồng vào khung giờ 17-21 giờ. Những sản phẩm đồng giá 7.000 đồng như: mặt nạ dưỡng da Vedett và Foodaholic, giấy thấm dầu POP-PUF, dầu gội Xmen, dầu gội Love Beauty And Planet, sữa rửa mặt dạng bọt tinh chất Serum Dove... vừa mở bán đã bị “vét” trong vòng một nốt nhạc. Các mặt hàng tẩy trang Micellar, son tint MLBB, son dưỡng Lacquer Lipcolor Balm, má hồng dạng thỏi, phấn phủ mịn da Silky Girl, mascara cong mi, chì kẻ mắt, chì viền môi... từ thương hiệu Silky Girl cũng “cùng chung số phận” do chị em mê mẩn “hốt sạch”. Đặc biệt, sau khuyến mãi, giảm giá kịch trần, hàng ngàn khách hàng ra về còn được AB Beauty World tặng thêm các món quà độc đáo hữu dụng.

Chị Thu Thuỷ (khách hàng) chia sẻ, tôi biết hôm nay siêu thị AB Beauty World có nhiều chương trình khuyến mãi cực lớn nên tranh thủ mua những món mỹ phẩm yêu thích. “Tôi mua kem lót và kem nền của thương hiệu Australis, phấn phủ của Clio, sản phẩm nào cũng được giảm giá ít nhất 10%”, chị Thủy khoe.

Không những nhận ưu đãi, lúc thanh toán, chị Thủy còn nhận một núi quà gồm hai thỏi son, sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da… Ra khỏi cửa, chị Thủy lại tiếp tục bất ngờ khi nhận thêm một hộp khẩu trang cao cấp do siêu thị AB Beauty World tặng cho khách hàng có hoá đơn trên 100.000 đồng. “Thật là ngày mua sắm quá hời”, chị vui vẻ chia sẻ.

Hàng hóa liên tục được bổ sung lên kệ để kịp đáp ứng tốc độ "càn quét" mua sắm của khách hàng.



Mua mỹ phẩm giá siêu hời ngày khai trương chi nhánh 7 AB Beauty World, chị Thuỷ còn nhận thêm một “núi quà tặng”



Hai tuần nữa, AB Beauty World sẽ tiếp tục khai trương siêu thị tại quận 6. Qua đó, hoàn thành mục tiêu mở tám siêu thị trong năm 2020 tại TP.HCM. Với “mạng lưới” ngày càng rộng lớn, không có gì khó hiểu khi AB Beauty World đang trở thành cái tên quen thuộc và tin cậy của mọi người, mọi nhà khi có nhu cầu mua sắm mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, phụ kiện làm đẹp… trong sự yên tâm hàng chính hãng, giá cạnh tranh khó nơi đâu sánh bằng.