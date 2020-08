Bé 2 tháng sống lại sau khi đã nhờ người lo an táng

Cơ quan chức năng xác minh thân nhân cháu bé Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội BV quận Thủ Đức, cho biết anh Nguyễn Chánh Thức và chị Nguyễn Thanh Thảo Uyên xưng là cha và mẹ của cháu bé được Phật tử chùa An Lạc mang tới BV quận Thủ Đức điều trị. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân và vụ việc liên quan để có kết luận cuối cùng. Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức xác nhận đã nắm vụ việc. Vị này còn cho biết vụ việc đã được Công an phường Hiệp Bình Chánh lập hồ sơ chuyển Công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền. Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, BV Nhi đồng 2 tiên lượng cháu bé có diễn biến sức khỏe xấu, khả năng tử vong cao nên gia đình đã đưa vô chùa An Lạc nhờ một người tên Tâm lo mai táng khi bé tử vong. Gia đình cháu bé cũng đưa ông Tâm một số tiền. Sau đó, ông Tâm nhận thấy bé còn sống nên để bé tại ghế đá và được các Phật tử phát hiện rồi đưa vô BV quận Thủ Đức cấp cứu. Cháu bé được BV điều trị và còn sống nên các trang mạng đăng thông tin. Lúc này cha mẹ cháu bé biết con còn sống nên tìm đến BV xin nhận lại.