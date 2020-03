Bệnh nhân thứ 33 dương tính COVID-19 đã đi đến đâu?

Tối 10-3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (BCĐ) đã thông tin lịch trình bệnh nhân thứ 33 dương tính lưu trú ở tỉnh này.

Theo đó, ca thứ 33 dương tính COVID-19 là bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân này là hành khách đi trên chuyến bay VN0054 (chuyến bay có bệnh nhân thứ 17 dương tính với COVID-19), lưu trú tại một khách sạn ở Hội An (phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam).

Qua xác minh, BCĐ xác định bệnh nhân này nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054 (ghế hàng 3D, hạng phổ thông) vào ngày 2-3. Sau đó, bệnh nhân về khách sạn ở Hà Nội bằng xe của Công ty Lữ hành EXO Travel. Đến 18 giờ, bệnh nhân đến Nhà hát lớn Hà Nội xem show Bamboo Circus.

Ngày 3-3, bệnh nhân đến tham quan chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh. Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân đến Trung tâm Múa rối nước Bông Sen rồi về khách sạn ăn tối.

Tiếp đến ngày 4-3, bệnh nhân đi dạo khu phố cổ Hà Nội cùng hướng dẫn viên rồi về ăn tại nhà hàng 26C Trần Hưng Đạo.

Ngày 5-3, bệnh nhân đến Hạ Long, lên tàu Jasmine Junk và qua đêm trên tàu, đi thăm hang động và đi tour làng chài.

Lúc 19 giờ 20 ngày 6-3, bệnh nhân đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 (hàng ghế 23) từ sân bay Nội Bài rồi di chuyển về khách sạn ở Hội An ăn tối. Đến ngày 7-3, bệnh nhân này được cách ly tuyệt đối tại phòng khách sạn.