‘Bí kíp’ giúp bạn tăng cơ hội chạm tay vào giải thưởng Keno

Trong đó, xác suất trúng thưởng cao cùng hàng chục hạng giải thưởng là lý do quan trọng khiến Keno luôn hot. Tuy nhiên để trở thành người may mắn trúng thưởng thì luôn cần những ‘bí kíp’ riêng.



Sử dụng công cụ hỗ trợ, thống kê phân tích

Nói đến trúng số, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự may mắn. Tuy nhiên thực tế của nhiều người từng trúng những giải thưởng khủng, chiến lược và sự tính toán trong việc chọn những con số cũng góp một phần rất lớn. Với những người trúng này, công cụ hỗ trợ đó là những bảng excel thống kê chi tiết các dãy số trúng thưởng của mỗi kỳ. Những người chơi giỏi về toán học, xác suất thống kê có lợi thế đáng kể khi chơi Keno. Với Keno, các con số ở kỳ quay gần nhất thường sẽ lặp lại ở kỳ quay tiếp theo. Bạn hãy để ý nếu có số nào đã xuất hiện ở kỳ quay gần nhất thì con số ấy nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở kỳ quay tiếp theo. Những con số ít khi xuất hiện trong các dãy số trúng thưởng cũng có thể là một tín hiệu để bạn “nuôi” và kiên nhẫn theo đuổi các con số ấy.

Việc thống kê, phân tích dữ liệu sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các kỳ quay số. Nắm bắt được quy luật đó, xác suất trúng thưởng cũng sẽ cao hơn nhiều so với bạn chỉ chơi một cách tự phát. Hãy nhanh tay ra quyết định khi phát hiện quy luật và kịp thời thay đổi cách chơi khi thấy quy luật đã biến đổi sang một dạng khác.

Chơi cùng nhiều người

Thay vì đi một mình tới điểm chơi Keno, cuối tuần bạn hoàn toàn có thể rủ theo nhóm bạn đi chơi cùng. Nhiều điểm bán Keno có phục vụ khách trà đá, cà phê, để khách có thể vừa trò chuyện, vừa theo dõi kết quả của từng phiên. Mỗi bạn có thể chơi riêng từng dãy số tùy theo sở thích. Khi trúng, niềm vui sẽ được lan tỏa, còn nếu chẳng may không trúng thì bạn bè cũng góp phần “an ủi” bạn nhiều. Đặc biệt, bạn bè cũng có thể là người kiểm soát bạn, giúp bạn bình tĩnh hơn để không bị cuốn vào trò chơi, khiến mất cân đối tài chính.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn cách hùn tiền chơi chung cùng nhóm bạn. Lợi ích của việc chơi chung này là bạn có thể tiết kiệm tiền, đồng thời chia sẻ rủi ro về tài chính nếu chẳng may “đen đủi”. Còn tất nhiên, khi trúng thì sẽ chia đều cho những người chơi khác. Vietlott đã nhiều lần trao giải Jackpot cho những người chơi theo nhóm.

Đổi lại, dù trúng hay không, bạn cũng nhận được “phần thưởng” là những giây phút vui vẻ, khó quên bên bạn bè thay vì ngồi cà phê mà mỗi người vẫn lăm lăm một điện thoại trên tay.

Trúng thì vui, không trúng cũng bình tĩnh

Keno là một loại hình giải trí. Các trò chơi giải trí có thưởng có nguyên tắc chỉ một số ít người may mắn thắng số tiền lớn. Cho nên nếu bạn không cần cảm thấy bực tức hay cay cú vì không trúng. Có thể bạn chưa may mắn đó thôi. Hãy nghĩ đơn giản rằng Keno là giải trí, giống như chơi tennis phải mất tiền thuê sân. Không trúng nhưng bạn đã có khoảng thời gian hồi hộp chờ đợi kết quả cùng bạn bè, trải qua những khoảnh khắc vui buồn và cả phấn khích khi trúng giải, dù là to hay bé.

Nếu thực sự thích Keno, bạn hãy lập ra một quỹ riêng, bỏ vào đó các khoản tiền nho nhỏ để chơi hàng tháng. Tất nhiên, khi xem Keno là trò giải trí thì bạn cũng đã ý thức được về việc cân đối tài chính để “cuộc vui kéo dài”, không sa vào những tình huống không mong muốn. Nhiều người chơi có tâm lý gỡ lại những khoản tiền đã mua vé mà không trúng bằng cách ngày càng mua nhiều hơn. Đừng bao giờ cố gắng gỡ lại vì điều này sẽ chỉ làm bạn mất đi số tiền lớn hơn mà thôi.