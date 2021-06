Thông báo khẩn tìm người Ngành y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo khẩn truy tìm những người đến 10 địa điểm sau: 1. Nhà trọ Ba Lực, đường Bình Chuẩn 33, TP.Thuận An từ ngày 8-6. 2. Nhà trọ Bùi Thị Thuận địa chỉ 96/20 khu phố Bình Phước, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An từ ngày 8-6 3. Chợ Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An từ ngày 13-6 4. Bách hóa xanh gần nhà trọ Ba Lực đường Bình Chuẩn 33, TP.Thuận An ngày 18-6 5. Tạp hóa Tú gần nhà trọ Ba Lực, đường Bình Chuẩn 33, TP.Thuận An từ ngày 18-6 6. Honda Hòa Bình Minh (ngã tư miếu Ông Cù), phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An từ ngày 13-6 7. Công ty Kim Thắng Hoành, đường 61, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An từ ngày 8-6 8. Công ty Đức Lợi 2, đường Bình Chuẩn 62, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An từ ngày 8-6 9. Công ty điện tử JAE Young Vina, đường Bình Chuẩn 34, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An từ ngày 8-6 10. Công ty gỗ VFR (gần công ty Đức Lợi) hẻm Bình Chuẩn 62, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An từ 8 giờ- 20 giờ 15 phút từ ngày 7 đến ngày 15-6.