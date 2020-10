Bộ GD&ĐT thành lập đoàn công tác làm việc với ĐH Tôn Đức Thắng

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam vừa gửi thư chúc mừng đến lãnh đạo, viên chức, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng. Thư chúc mừng nêu, "Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam và quốc tế đưa tin Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã được tổ chức US News đưa vào bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2020 của tổ chức này với thứ hạng 623 thế giới và số 1 Việt Nam, mang lại niềm tự hào cho tất cả những con người lương thiện trên đất nước Việt Nam. Đây là kết quả xứng đáng mà tập thể lãnh đạo, viên chức, giảng viên của Nhà trường đã liên tục phấn đấu trong suốt thời gian từ năm 2007 tới nay để theo đuổi mục tiêu triển khai chủ trương tự chủ đại học do Đảng và Nhà nước đề xuất. Kết quả này cũng không thể tách rời khỏi những đóng góp to lớn không thể phủ nhận của vị thuyền trưởng - nhà lãnh đạo xuất sắc - Giáo sư Lê Vinh Danh. Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam rất tự hào về những thành tích nổi trội mà trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đạt được lần này cũng như các năm vừa qua, xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới tập thể lãnh đạo, viên chức, giảng viên của trường. Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hy vọng tập thể viên chức, giảng viên của trường nhanh chóng vượt qua những khó khăn hiện tại, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh để tiếp tục giữ vững danh hiệu ngọn cờ đầu của ngành đại học trong việc thực hiện chủ trương tự chủ đại học.