Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kêu gọi ủng hộ thầy trò miền Trung

Theo báo cáo của Cục Cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT, tổng hợp từ các địa phương, tính đến ngày 29-10, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 20.000 học sinh bị ảnh hưởng vì mưa bão, 2 học sinh bị đuối nước. Thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp học ước tính khoảng 26 tỷ đồng. 150 trường bị ngập, trong đó có 69 trường bị ngập sâu. Thiệt hại sách vở, dụng cụ học tập thiết bị dạy học bị hư hỏng các cấp từ tiểu học đến THPT: SGK 2715 bộ, vở 92.424 quyển, bút 22.225 chiếc, cặp sách 3.759 chiếc, thiệt hại ước tính 3,1 tỷ đồng. Quảng Bình: Hầu hết các trường đều ảnh hưởng do lũ lụt. 100% học sinh phải nghỉ học; 3 học sinh bị đuối nước. Hàng ngàn thiết bị dạy học, sách vở, đồ dùng học tập bị hư hỏng; 334 trường với khoảng 3.000 phòng học và phòng chức năng bị ngập trong nước; tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 382,8 tỷ đồng. Quảng Trị: Có 5 người bị thiệt mạng, trong đó 1 học sinh bị đuối nước, 3 học sinh bị vùi lấp, 1 cán bộ quản lý. Ngoài ra có 2 giáo viên mầm non có chồng bị hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân. Toàn tỉnh ước tính tổng thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng. Khoảng 200 trường với 309 điểm trường bị ngập/ngập sâu trong nước, 2109 phòng học bị ngập nước, 844 phòng học bị hư hại từ 30-70%, thiệt hại 14.000 bộ sách giáo khoa, 40.000 quyển vở, 9.389 cặp sách học sinh, ước tính thiệt hại khoảng 8,3 tỷ đồng. Thừa Thiên – Huế: Học sinh phải nghỉ học. Thiệt hại tài sản ước tính 70,2 tỷ đồng. Nhiều trường bị sụt lún, hư hỏng cơ sở vật chất. Nhiều thiết bị dạy học bị hỏng. 26.051 học sinh bị ướt sách vở, đồ dùng học tập, thiệt hại ước tính 8,8 tỷ đồng. Quảng Nam: Học sinh phải nghỉ học, 3 học sinh bị đuối nước, nhiều trường bị ngập, đổ tường, tốc mái, sạt lở đất; tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 36,5 tỷ đồng. Đà Nẵng: Nhiều cơ sở giáo dục bị ngập, đặc biệt sau cơn bão số 9. 50 phòng học và 1 nhà đa năng bị hư hỏng, nhiều cổng trường, tường rào bị đổ, nhà để xe bị tốc mái (chưa đánh giá tỷ lệ hư hỏng để ước tính thành tiền). Bình Định: Cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền, toàn bộ học sinh phải nghỉ học, nhiều trường học bị tốc mái. Thiệt hại về cơ sở vật chất khoảng 8,65 tỷ đồng. Quảng Ngãi: 19 trường THPT bị tốc mái, sập đổ nhà để xe học sinh, đổ tường rào,... do bão số 9.